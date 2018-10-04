В МИД России отреагировали на обвинения со стороны Нидерландов в хакерской атаке: "Это срежиссированная пропагандистская акция"

Обвинения Гааги в адрес российских граждан, которые якобы пытались совершить хакерскую атаку на ОЗХО (Организацию по запрещению химического оружия), – "очередная срежиссированная пропагандистская акция" в отношении России. Об этом заявили в МИД РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Нидерланды, выславшие россиян еще в апреле, ждали "почти шесть месяцев", чтобы обнародовать эти данные. По мнению МИДа РФ, это приурочено к открытию сессии Организации по запрещению химического оружия, которое запланировано на 9 октября.

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"Симптоматично, что на фоне усиленно раздуваемой в последние несколько лет на Западе паранойи относительно "всесильных русских кибершпионов", которые при этом, по логике западных политиков, живут в "отсталой России", любой гражданин нашей страны с мобильным устройством воспринимается как шпион", – отмечают в российском МИДе.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

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