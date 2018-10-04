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04.10.18 22:50

Митинг в столице Ингушетии Магасе объявлен бессрочным, сообщается о скорой "подмоге" московских ингушей и местных росгвардейцев

В столице Ингушетии Магасе продолжаются протесты против договора о границе с Чечней, на митинге уже собралось около 40 тысяч человек. Организаторы объявили акцию протеста бессрочной, так как депутаты Народного собрания, вышедшие к протестующим, рассказали о подтасовках во время голосования по принятию договора

Митинг в столице Ингушетии Магасе объявлен бессрочным, сообщается о скорой "подмоге" московских ингушей и местных росгвардейцев

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на News.ru, об этом сообщает Telegram-канал Ингушетия_2018.

Как сообщалось ранее, пятеро депутатов заявили, что на заседании против ратификации соглашения проголосовали 15 депутатов из 24 присутствовавших, четыре бюллетеня были испорчены, и пять депутатов проголосовали "за". Но при подсчете голосов счетная комиссия фальсифицировала результаты голосования и запротоколировала, что за ратификацию проголосовали 17 человек, четыре бюллетеня испорчены, трое депутатов проголосовали "против".


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В связи с этим депутаты намерены составить заявление в соответствии с регламентом парламента, и завтра этот вопрос должен быть рассмотрен вновь.

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