Митинг в столице Ингушетии Магасе объявлен бессрочным, сообщается о скорой "подмоге" московских ингушей и местных росгвардейцев

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на News.ru, об этом сообщает Telegram-канал Ингушетия_2018.

Как сообщалось ранее, пятеро депутатов заявили, что на заседании против ратификации соглашения проголосовали 15 депутатов из 24 присутствовавших, четыре бюллетеня были испорчены, и пять депутатов проголосовали "за". Но при подсчете голосов счетная комиссия фальсифицировала результаты голосования и запротоколировала, что за ратификацию проголосовали 17 человек, четыре бюллетеня испорчены, трое депутатов проголосовали "против".



Читайте на "Цензор.НЕТ": Стрельба и стихийные протесты в Ингушетии: тысячи людей митингуют у парламента республики против договора о границе с Чечней. ВИДЕО

В связи с этим депутаты намерены составить заявление в соответствии с регламентом парламента, и завтра этот вопрос должен быть рассмотрен вновь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ингушетии заговорили о выходе из РФ по крымскому сценарию