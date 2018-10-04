Координатору ОБСЕ Фришу не удалось посетить всех украинских заключенных в ОРДЛО, - Денисова

Об этом Денисова сообщила на своейстранице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили результаты его визитов к заключенным на востоке Украины. Он сообщил, что ему не удалось посетить всех заключенных, которые были указаны в переданном украинской стороной списке", – написала омбудсмен.

Также Денисова сообщила, что российская сторона попросила Фриша посетить заключенных, содержащихся в Украине, и передала ему список этих лиц.

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Кроме того, на встрече обсуждались вопросы обмена осужденных, которые были заключены до начала российской агрессии и находятся в тюрьмах на оккупированных территориях.

"Мой Офис ежедневно обрабатывает заявления от украинцев, которые готовы отбывать наказание на территории, подконтрольных Украине. У нас готовы все документы, необходимые для обмена, но российская сторона блокирует этот процесс", – отметила Денисова.

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