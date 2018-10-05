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05.10.18 00:34

В Харькове в результате ДТП с участием автомобиля патрульной полиции пострадала женщина

В Харькове в ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции пострадала женщина.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Происшествие случилось около 21:00 часов на перекрестке улиц Золочевского и Залютинскойв Харькове. Патрульные отрабатывали вызов и сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, служебный автомобиль Тоyota Prius совершил наезд на гражданку, которая стояла на проезжей части. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Пострадавшую с предварительным диагнозом "ушиб мягких тканей" госпитализировали в больницу.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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