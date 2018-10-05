США и Канада в ОБСЕ призвали Россию отказаться от проведения выборов на оккупированной части Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы осуждаем заявление о так называемых выборах, которые состоятся на подконтрольных боевикам районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября. Такие "выборы" будут нарушением Минских договоренностей, поскольку они должны проводиться в соответствии с законодательством Украины, стандартами ОБСЕ, под мониторингом БДИПЧ. Они не будут более законными, чем так называемый референдум в Крыму под дулами российских автоматов", - заявила представитель Канады в ОБСЕ Наташа Каэр во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене,
Канадский дипломат призвал Россию воспользоваться влиянием на поддерживаемых ею боевиков, чтобы прекратить подготовку к этим нелегитимных выборов.
Представитель США в ОБСЕ также призвал Россию отказаться от "выборов" на оккупированных районах Донбасса.
"Минские соглашения остаются лучшим путем к миру в конфликте. Однако Россия и ее марионетки пытаются создать регресс, заявив про псевдовыборы 11 ноября. Вместе с международным сообществом США призывают отказаться от этих планов", - заявил американский дипломат.