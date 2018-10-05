Фигурант "дела Сенцова" Чирний в следующем году получит право на условно-досрочное освобождение, - адвокат Новиков

Об этом сообщил адвокат Чирния Илья Новиков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В то же время Новиков считает, что Чирния "никто не отпустит". По мнеию адвоката, препятствиями для условно-досрочного освобождения осужденного могут стать взыскания в колонии.

"Алексею в 2017 году специально выписали четыре подряд нарушения, чтобы перевести его в колонию более жесткого режима содержания. Вот сейчас, когда он вернулся в свою прежнюю колонию, он пока еще формально "чист": у него нет новых взысканий, но посмотрим, что там будет происходить", – рассказал Новиков.

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Защитник Чирния отметил, что "другим людям из списка политзаключенных часто специально выписывают искусственно созданные нарушения из серии "не заправил койку", или "не вовремя доложил дежурному офицеру при входе в камеру".

Ранее стало известно, что Чирний отбывает наказание в исправительной колонии №15 Батайска в Ростовской области России.

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Напоминаем, в ночь с 8 на 9 мая 2014 года в Крыму российские силовики задержали преподавателя истории Алексея Чирния. Его судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и анархистом Александром Кольченко.

Чирния обвинили в попытке подорвать памятник Ленину и вечный огонь в Симферополе. Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Чирния к 7 годам заключения в колонии строгого режима. Ему осталось отсидеть 2 года и 7 месяцев.

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