77% выпускников в Береговском районе Закарпатья не сдали ВНО по украинскому языку, - Гриневич

Об этом сообщила министр образования ЛилияГриневич во время рассмотрения Конституционным судом производства относительно соответствия Конституции Закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 года №2145-VIII, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Гриневич, результаты ВНО в школах национальных меньшинств, где обучение ведется исключительно на родном языке, а государственный язык изучается только как предмет, являются "крайне тревожными".

"Согласно информации Украинского центра оценивания качества образования, в 2018 году 63% учащихся школ, расположенных в местах компактного проживания румынской общины, не сдали тест по украинскому языку и литературе, 67,5% учащихся школ, расположенных в местах проживания венгерской общины, не сдали этот тест, при этом 77,5% выпускников школ Береговского района, где компактно проживает венгерская община, не сдали тест", - сказала министр.

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По убеждению Гриневич, это означает, что эти дети не имеют возможности поступить в заведения высшего образования в Украине, не могут строить свою профессиональную карьеру в любом регионе страны.

"Такая ситуация изолирует их только в месте компактного проживания или выталкивает за пределы Украины в их языковую среду", - добавила она.

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Напоминаем, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является украинский, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках. Лицам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, гарантируется право на обучение на родном языке наряду с украинским в отдельных классах коммунальных заведений дошкольного и начального образования.