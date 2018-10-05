Трое украинских воинов получили ранения в ходе боевых действий на Донбассе. За сутки - 20 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям украинских войск. При этом враг 5 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Противник вел прицельный огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Орехово, Луганское, Майское, Шумы, Пивденне, Красногоровка, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино.

По позициям украинских войск в районе Луганского оккупанты осуществили два обстрелы из 120-мм минометов. По защитника Крымского, Орехово и Майского враг открывал огонь из минометов 82-мм калибра.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, в течение суток трое оккупантов были уничтожены и трое ранены.