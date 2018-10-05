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05.10.18 09:34

Дания выделяет Украине $9,2 млн для Донбасса

Правительство Дании выделит $9,2 млн Программе развития ООН в Украине (ПРООН) на условиях совместного финансирования мероприятий по развитию.

Дания выделяет Украине $9,2 млн для Донбасса

"Этот вклад является началом нового этапа углубленного сотрудничества в рамках реализации нового проекта "Эффективное управление и привлечение граждан для достижения правосудия, безопасности, защиты окружающей стреды и социальной сплоченности в восточной Украине на период 2018-2021 гг", - отмечается в совместном пресс-релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Благодаря финансовой поддержке Дании ПРООН сможет содействовать усилению влияния общественных организаций и органов местного самоуправления на востоке Украины, которые занимаются темами прав человека и обеспечения возможности для всех граждан пользоваться своими основополагающими правами, иметь доступ к правосудию и активно привлекаться к принятию решений", - подчеркнули в ПРООН.

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