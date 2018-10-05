Парубий через экзархов пригласил Варфоломея в Украину: "Это будет большим знаком"

"Приглашаю Вселенского патриарха в Украину", - сказал А.Парубий на встрече с экзархами Вселенского патриархата в Украине – архиепископом Памфилийским Даниилом из США и епископом Эдмонтонским Иларионом из Канады в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спикер парламента попросил экзархов передать это приглашение Вселенскому патриарху.

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По словам А.Парубия, визит Вселенского патриарха в Украину "будет большим знаком, будет большим символом для Украины и Верховной Рады".

Он также выразил надежду, что решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви будет принято.

В свою очередь, экзархи отметили, что осталось совершить последние шаги в вопросе предоставления Томоса, и высказались за дальнейшее сотрудничество с украинским парламентом.

"Я думаю, что его Святейшество … посетит Украину и также будет присутствовать в Верховной Раде, которая приняла это историческое решение" (обращение к патриарху о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. – Ред.), - сказал епископ Эдмонтонский Иларион.

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В начале сентября Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. Вскоре после принятия данного решения экзархи прибыли в Украину.