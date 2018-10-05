Ложкин, Кличко и посол Израиля открыли премьерный показ фильма "Дорога в Бабий Яр". ФОТОрепортаж

Приуроченное к 77-й годовщине трагедии событие организовал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" при поддержке КГГА и Посольства Государства Израиль в Украине. Партнеры показа - Genesis Philanthropy Group, Еврейская конфедерация Украины и Adamovskiy Foundation, сообщили в пресс-службе Ложкина.

Премьерный показ открыли исполнительный директор Мемориального центра Яна Баринова, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, мэр Киева Виталий Кличко, Посол Государства Израиль Джоэль Лион, правозащитник Натан Щаранский, Председатель Совета директоров Genesis Philanthropy Group Геннадий Газин и режиссер фильма Борис Мафцир. Среди гостей премьеры были представители органов власти, еврейских общин Киева, Украины, иностранные дипломаты, ученые, лидеры общественного мнения.

Фильм посвящен первым месяцам нацистской оккупации и истории Холокоста в Украине 1941 года. Съемочная группа фильма повторила весь путь нацистских оккупантов от западных границ Украины, шаг за шагом посещая места массовых убийств, скрупулезно документируя, как с первых дней вторжения на территорию Украины нацисты город за городом отрабатывали систему массового уничтожения украинских евреев, которая позднее, осенью 1941 года, с беспощадной жестокостью сработала в Киеве. "Именно в Украине, по дороге в Бабий Яр, нацисты решили, что массовые расстрелы - тот метод, который позволит "окончательно решить еврейский вопрос". В Украине не было концлагерей. Евреев не выселяли, не превращали в рабов. Их просто уничтожали", - написал на своей странице Facebook Борис Ложкин, комментируя событие.

Историки, принимавшие участие в работе над фильмом, в частности профессор Йельского университета Тимоти Снайдер и украинские исследователи Холокоста Фаина Винокурова и Михаил Тяглый, воссоздают страшную механику преступления. В картине раскрываются детали того, как нацистская пропаганда сумела с помощью манипуляций направить антисталинские настроения населения в русло антисемитизма и заставить покорно принять смерть сотни тысяч людей.

"Фильм рассказывает множество историй - каждая особенная, но все об одном. Есть и истории праведников - людей, спасавших евреев от смерти. Пользуясь случаем, перед показом фильма я предложил Виталию Кличко поддержать проект Еврейской конфедерации Украины "Праведники моего города" - назвать киевскую улицу в честь одного из украинских героев-спасителей", - отметил Ложкин.

Кличко напомнил, что мэрия продолжает поддерживать идею создания Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". "Я, как мэр Киева, приложу все усилия, чтобы реализовать этот проект. Пока жива память о Холокосте, пока мы помним каждую жертву, каждого Праведника народов мира, пока мы помним историю, Холокост не повторится", - подчеркнул он.









