ОБСЕ зафиксировала 177 танков террористов, размещенных вне выделенных мест хранения вооружения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в сообщении миссии.

1 октября за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в по доступным СММ данным воздушного наблюдения было обнаружено 27 танков (неустановленного типа) и четыре зенитных ракетных комплекса (неустановленного типа) на полигоне недалеко от Бугаевки, 11 танков на полигоне вблизи Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска. - Ред.), 30 танков (неустановленного типа, - Ред.) на полигоне недалеко от Круглика (31 км к юго-западу от Луганска).

По данным ОБСЕ, 18 танков террористов находились на полигоне вблизи Мирного (28 км к юго-западу от Луганска), а также 43 танка (неустановленного типа) на полигоне недалеко от Мануйловки, что в 65 километрах к востоку от Донецка.

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2 октября БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 17 танков (вблизи Бугаевки) и 31 танк (Т-72) недалеко от Круглика.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал девять единиц самоходной артиллерии (неустановленного типа) и 20 единиц буксируемой артиллерии (неустановленного типа) на полигоне недалеко от Бугаевки, а также 32 единицы буксируемой артиллерии (неустановленного типа) на полигоне около Мирного.

7 сентября 2018 года беспилотник ОБСЕ зафиксировал колонну грузовиков на грунтовой дороге неподалеку от границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу.