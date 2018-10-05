Суд над Януковичем: адвокат Горошинский цитировал Вольтера с Платоном и взывал к залу. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

14:52 "Уважаемый защитник, вы только что цитировали Вольтера о правде. Что нужно говорить правду. Я напомню, что вы давно вошли в дело. Кроме того, вы ранее сказали, надеюсь, что правду, что вам хватит два дня, а мы вам дали три дня!" - говорит Девятко.

Адвокат говорит, что просит до понедельника перерыв, и обещает постараться закончить за понедельник и среду.

Девятко объявляет перерыв до 10 утра понедельника.

14:48 Горошинский резюмирует вступление: "Вопрос несогласия граждан Украины с антиконституционным переворотом является ключевым в потере территорий. Правды боятся не нужно. Сила - в правде. Если каждый из нас сам себе начнет говорить правду, не боясь, не придумывая, я думаю, что нам будет легче".

"Уважаемая сторона обвинения, вы ошибаетесь. Мы это докажем", - говорит адвокат и добавляет, что закончил вступительное слово. Он просит перерыв до понедельника. "Голос садится, боюсь потерять его", - говорит Горошинский.

"Нет, адвокат, мы уже и так одного адвоката потеряли", - говорит Девятко и спрашивает, уложится ли адвокат в следующие два дня.

Горошинский говорит, что нет, потому что еще не все дело изучил, и сейчас у него нет возможности изучать.

14:42 Горошинский говорит, что Янукович обращался к РФ "исключительно за миротворческой миссией", а, мол, ранее обращался к европейцам тоже с просьбой рассмотреть возможность миротворческой миссии.

14:32 Адвокат Януковича говорит, что его подзащитный мог обратиться к своему электорату. Но это привело бы к большему расколу. "Именно поэтому Виктор Федорович Янукович принимает решение о выезде за территорию Украины, чтобы в Украине не началась гражданская война", - делает вывод адвокат.

По его словам, Янукович, посоветовавшись с бывшими коллегами, обращается к РФ в рамках статьи 7 Договора о сотрудничестве с РФ, просит консультаций якобы, возможно, полицейской миссии и миротворческой.

28 февраля Янукович проводил пресс-конференцию в Ростове и говорил там, что любые военные действия недопустимы и что не собирается просить введения войск.

14:28 "Президент утратил возможность получать информацию от исполнительной власти, влиять на события в стране. Свидетель Турчинов фактически подтвердил, что на момент и после голосования постановления о самоустранении все участники знали, что президент не покидал территорию Украины! Это принципиально важно!" - говорит Горошинский.

23 февраля парламент сделал Турчинова и.о. президента.

И это тоже нарушало Соглашение, говорит адвокат.

Горошинский: 23 февраля ВР голосует за несколько законов, которые вызвали негативную реакцию у жителей Крыма и востока Украины. Например, закон о языке. Тогда же было проголосовали за амнистию, расформирование Беркута, тогда же проходят протесты в Крыму и на востоке.

14:24 Горошинский напоминает, что не было конституционных оснований для отставки Януковича, поскольку в Конституции нет понятия "самоустранение".

Он говорит, что вечером того же дня Янукович готовит в Донецке письма представителям стран-гарантов, подписавших Соглашение о мирном урегулировании кризиса. Письма отправили, утверждает адвокат, но ответа не получили. "Если эти лидеры прямо поддерживали участников протеста, понятно, что тогда они заняли позицию страуса - лучше не отвечать, нас нет", - говорит адвокат.

"Президент же делал все, что мог!" - замечает он.

14:20 Адвокат говорит, что при работе Януковича ни одна партия не была запрещена, не был лишен лицензии ни один канал. Утром 22 февраля депутаты сказали, что представители Самообороны охраняют правительственный квартал. И это, говорит адвокат, противоречит Соглашению о мирном урегулировании кризиса - оппозиция не выполняла его условия.

Горошинский вспоминает, как начались преследования депутатов от "Партии регионов". "Их ставили на колени, кидали в мусорники", - говорит адвокат.

Далее он указывает, что депутаты проголосовали за назначение Турчинова и.о. спикера, дали ему руководство Кабмином, уволили генпрокурора Пшонку, назначили Наливайченко и Авакова контролирующими СБУ и МВД.

Поэтому, говорит защитник, свидетельства Авакова и Наливайченко не могут быть объективным.

14:18 Горошинский: Утром 22 февраля в Харькове Янукович делает заявление для журналистов, где говорит, что будет делать все, чтобы уберечь страну от раскола и от кровопролития.

Адвокат цитирует высказывания Януковича, где он говорит о мире и о том, что действия оппозиции незаконны, и что он рассчитывает на реакцию международного сообщества.

Защитник вспоминает слова Турчинова в то утро с трибуны парламента, где он говорит, что парламент - единственный оставшийся и легитимный орган власти.

14:12 Защитник говорит, что Янукович передвигался по Украине, и на него и его охрану были совершены покушения - вечером 21 февраля был обстрелян кортеж из автомата, в результате чего был ранен охранник Иванцов. 22 февраля по время перелета из Харькова в Донецк военный диспетчер потребовал вернуться в Харьков, иначе угрожал применить военную силу. Также он сообщил, что это приказ от председателя парламента Александра Турчинова.

И тогда еще даже не было принято постановление о самоустранении Януковича, его проголосовали около 17 часов 22 февраля.

Около 16 часов 22 февраля самолет с Януковичем на борту был заблокирован сотрудниками Погранслужбы.

14:06 Далее адвокат заявляет, что Янукович уехал в Харьков "с рабочим визитом". Цель была - урегулирование кризиса. Ведь он знал, что на востоке Украины и в Крыму люди не согласны - они протестуют против "насильственной смены власти".

Пос словам Горошинского, поступила информация о том, что Януковича хотят устранить физически, чтобы назначить заседание парламента на 22 число и захватить власть.

"На президента готовилось покушение, чтобы его убить. Для того, чтобы и.о. председателя ВР мог взять на себя обязанности президента", - заявляет адвокат и сомневается, что Рыбак самостоятельно написал заявление о своей отставке.

13:56 Суд продолжил заседание. Адвокат заявляет, что Янукович "работал над урегулированием кризиса". 20 февраля 2014 года Янукович находился в АП и ведет переговоры с лидерами Майдана, говорит адвокат. Также там находились представители Германии, Франции и Польши. 21 февраля было подписано Соглашение об урегулировании кризиса. Его подписали Кличко, Тягнибок, Яценюк, представители Германии, Польши и Франции.

13:02 Адвокат просит перерыв на обед. Судья Девятко объявляет 45-минутный перерыв.

13:00 Защитник Януковича говорит о телефонном разговоре между Кетрин Эштон и другим европейским политиком. Они там якобы упоминают Ольгу Богомолец, которая говорила, что направления ранений, их характер у активистов Майдана и правоохранителей одинаковый.

Горошинский подводит к тому, что расстрелы организовывала тогдашняя оппозиция, которая после стала властью.

12:58 Горошинский рассказывает о том, что были привезены некие грузинские снайперы. По чужим паспортам. И они стреляли из здания Консерватории и отеля "Украина", и это якобы подтверждено видеозаписями.

Он говорит, что "даже в интернете можно найти видео", что нашли 20 случаев использования оружия. "А посчитать, сколько правоохранителей было убитого из тайных точек, невозможно. По моему убеждению, оппозиция прямо причастна к этому", - говорит Горошинский.

12:54 Адвокат пересказывает события 20 февраля 2014 года: с 5:30 утра до 9 утра погибают четверо сотрудников правоохранительных органов от огнестрельных ранений, 39 получают ранения; с жилых домов по Городецкого, с Дома профсоюзов, консерватории ведется огонь по правоохранителями. Они решают отступить. Отступление начинается в 9 утра.

12:44 Защитник перечисляет с ответа МВД данные о захваченном оружии: 1170 единиц, около 1000 пистолетов, автоматы Калашникова, снайперские винтовки, около 18 тысяч патронов разных калибров.

Он говорит, что были возбуждены дела по этим фактам, но "перспектив нет, поскольку этот вопрос искусственно блокируется". Говорит, что следствие врет, когда утверждает, что из этого оружия не убивали.

Также он вспоминает, что был принят закон о невозможности преследования участников Майдана, что нельзя собирать доказательства, сохранять их и так далее.

12:40 Горошинский говорит, что не учли интересы людей с Антимайдана, которые "были голосами действующей тогда власти".

Он рассказывает, что активисты Майдана избивали антимайдановцев, а Янукович в это время, утверждает адвокат, вел различные переговоры о мирном урегулировании кризиса.

12:38 Адвокат Януковича говорит, что делал запрос в МВД о том, сколько было захвачено зданий и сколько оружия.

18 февраля, говорит, были захвачены райотделы в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях.

"Было захвачено 1200 единиц оружия, в том числе автоматы Калашникова. Взрывчатку, около 30 кг. Боеприпасы. Гранаты", - заявляет он. Вспоминает, что Луценко 18 февраля сказал: "Мы будем защищаться, у нас есть, чем защищаться".

"Оружие с Западной Украины попало в Киев, им убивали правоохранителей. Также оно применялось по участникам Антимайдана", - говорит Горошинский.

12:34 Далее он вспоминает 13 февраля, события на улице Грушевского, людей с Антимайдана.

"Антимайдан - это люди, которые также сыграли важную роль. Первое, что сделала новая власть, они же свидетели обвинения, они поделили граждан по принципу свой-чужой. Именно поэтому активист Майдана - герой, активист Антимайдана - предатель. Как это? А что это не люди? Не имею право на волеизъявление? А куда деть тех граждан, которые голосовали за Виктора Януковича, куда деть их позицию? Это и привело к тем катастрофическим событиям в Крыму и на востоке нашей стране", - говорит адвокат.

"18 февраля сегодняшняя власть называет людей с Антимайдана титушками, преступниками", - продолжает Горошинский.

Он говорит, что среди активистов Майдана многие пошли действительно по зову сердца, им хотелось быть в Европе. "Их лидеры их обманули", - подчеркивает защитник. 18 февраля на Грушевского активисты Майдана пошли к ВР и произошли столкновения с Антимайданом. Между ними - правоохранители. И гибнут. На Крепостном переулке, в Мариинском парке, на Грушевского. Говорит, что по правоохранителям стреляли.

"Перегибы были и с одной, и с другой стороны. Вопрос сдерживания этого и был ключевым!" - подытоживает Горошинский.

12:26 Адвокат вспоминает события 18 февраля 2014 года, события на Грушевского и Институтской. "Мы помним, что среди правоохранителей было убито пятеро человек. А 130 получили огнестрельные ранения. Это вооруженные нападения на правоохранителей, захват заложников, нанесения телесных повреждений спецсубъекту, который имеет особые права", - рассказывает Горошинский.

"Пять убитых првыоохранителей - это много или мало? Каждый пусть ответит на этот вопрос! Был разгромлен офис "Партии регионов", подожжен, погиб человек. Как могли действовать правоохранители в этих условиях?" - спрашивает Горошинский.

12:22 25 января Янукович встретился с лидерами оппозиции для переговоров, вспоминает адвокат. Среди прочего шла речь о возврате к Конституции 2004 года. Но оппозиция не шла на компромиссы.

"Я веду к тому, что все требования Майдана выполнялись! Были амнистии для участников, например", - говорит Горошинский.

Он обращает внимание, что амнистия - это не реабилитация, человек все равно остается виновным, просто освобождается от ответственности.

12:20 Защитник говорит, что они поддерживали в том числе и радикалов, поддерживали идею отставки Захарченко, Януковича. "А какие мотивы? Уже захватываются администрации, это незаконно. А европейские лидеры, носители европейских ценностей, поддерживают эти действия!" - восклицает адвокат.

Горошинский говорит, что Янукович встречается с европейскими политиками во время "хаоса на Майдане".

12:18Заседание продолжается.

Были захвачены админздания, продолжает свою речь адвокат Горошинский. Роль иностранцев, говорит, была большая.

Далее рассказывает, как на Майдан приезжали с поддержкой иностранные политики.

12:05 Горошинский переходит к событиям 18 февраля, но просит перерыв. "У меня голос просто садится", - говорит он. Судья объявляет перерыв на 10 минут.

12:00 Адвокат переходит к событиям 24 января 2014 года и приводит цитату Парубия, что активисты захватывают админздания и отказываются слушать Януковича.

Он говорит, что в стране были захвачены 11 государственных администраций и что убийства активистов Майдана были не случайны - это делалось тогда, когда затихал Майдан. Также говорит, что власть реагировала - Янукович дал задание разобраться.

11:56 Переходит к роли иностранцев на Майдане.

"Уже гудел Майдан, уже были избитые с одной и другой стороны, к нам приезжают советники. В частности, 10 декабря Кетрин Эштон прибыла, потом Нулланд, Джеффри Пайетт", - вспоминает защитник, как иностранные политики приходили на Майдан и поддерживали активистов.

Он цитирует слова Нулланд о поддержке активистов Майдана. И цитату о том, что США давали деньги на развитие. И говорит, что были подготовленные люди, которые били правоохранителей. "Подготовка этих людей - это вопрос денег, вопрос времени. США заявляет, что сделали вклад в демократию? ОК. Но я в США даже представить не могу себе, чтобы не так посмотреть на полицейского", - говорит адвокат и описывает, как в США одеты полицейские, как ведут себя.

11:52 "Удивляет, почему активно начали снимать эти кадры каналы. Например, случайность. Но уже 1 декабря правоохранители должны были действовать более решительно на Банковой. Там уже были цепи, их избивали, мы помним грейдер, который наехал на правоохранителей, на живую колону. А в СМИ мы активно видим, как правоохранители применяют силу. Действительно применяли, но давайте разберемся, почему так случилось, давайте выстроим причинно-следственные связи! 1 декабря активисты Майдана поняли, что правоохранителей можно бить. Тогда дали понять, что возможно что-то большее. Именно тогда нужно было принимать концептуальные решения, и это не вопрос президента, это вопрос руководства правоохранительных органов", - говорит адвокат.

"В Европе, в США я нигде не видел такого отношения к правоохранителями, как у нас. Такого отношения к судьям", - резюмирует Горошинский.

11:50 Адвокат также обращает внимание на факт, что "камеры, СМИ активно снимают эти события, но 30 ноября фактически акция протеста уже почти заканчивалась, там была сцена, уже сматывали вещи, разбирали сцену, там было малое количество людей. Об этом, кстати, говорил и Янукович, и Кравчук (первый президент Украины. - Ред.)", - говорит адвокат.

11:48 Защитник вспоминает события 30 ноября 2014 года. "Нам сейчас все говорят об избиении студентов. Но никто не говорит об интересной вещи, о которой, кстати, говорил Шуляк (экс-командир внутренних войск. - Ред.). 30 ноября скорые помощи вызывались в большинстве для сотрудников правоохранительных органов. Представьте, там студенты, как нам говорят, 30 ноября, Беркут в спецэкипировке, подготовленные, и среди них есть жертвы. От кого? От студентов? Разбитые головы, покалеченные суставы и так далее", - утверждает Горошинский.

11:46 Горошинский говорит, что 30 ноября начали формировать отряды Самообороны Майдана, формировал их Парубий. В регионах были созданы штабы. Говорит, что была разработана логистика по доставке людей из регионов в Киев.

"30 ноября еще даже не избиты студенты, как вы говорите, а уже есть логистика!" - подчеркивает адвокат.

"О чем это говорит? О спланированных акциях протеста. Люди подготовлены, цели определены", - добавляет он.

11:44 "Сторона обвинения говорит об убытках, но не подает гражданский иск. Почему? Потому что его нужно доказывать!" - кивает адвокат на прокуроров.

"Мне очень интересно, как прокуроры объяснят вам, СМИ, почему они не подают гражданский иск!" - обращается к СМИ Горошинский.

Он вспоминает акции протеста 21 ноября. "Молодчики тогда уже под Кабмином применяют силу к беркутовцам. Ломают шлагбаум, используют палки. Вам не кажется, что они что-то знали?! Они должны были расшатать Беркут!" - адвокат показывает телом, как расшатать.

Говорит, что все дальнейшие события были направлены на свержение действующего президента.

11:38 Адвокат говорит, что рассчитывал, что прокуроры посчитают экономическую составляющую - сколько по их мнению страна потеряла от действий Януковича, но они этого не сделали.

11:36 Горошинский говорит, что власть хотела договориться о более выгодных условиях для Украины.

"Во время разговора с Виктором Федоровичем Януковичем, я выяснил - у него феноминальная память, и он фенаменально считает! У него составляющая финансовая и экономическая - феноменальная. Я не преувеличиваю!" - говорит адвокат и цитирует Януковича, когда тот рассказывал о том, сколько страна потеряла бы миллионов долларов из-за подписания соглашения.

11:30 Далее Горошинский переходит к теме отказа от подписания Ассоциации с ЕС. "Виктор Янукович сделал больше, чем кто-либо, чтобы это соглашение было подписано! Как только он стал президентом, он взял курс на ЕС", - говорит он.

"Но так сложилось, что Соглашение было приостановлено. Не отменено, а приостановлено! С самого начала, с 21 ноября, когда начался беспредел в стране, Янукович говорил, что не отказываются, а приостановили. Почему? Да все просто - экономическая составляющая! Если мы перенесем государство на ЧП, то ни один бы директор не подписал невыгодное соглашение! Если бы он подписал невгодное соглашение, то совершил бы преступление!" - продолжает адвокат.

Горошинский говорит, что "так называемые партнеры" его принуждали к подписанию, заставляли. Говорит, что сейчас последствия подписания сказываются на жизни украинцев: отсутствие горячей воды в Киеве, высокие тарифы, высокие цены на продукты.

11:24 "Если вы говорите, что Россия захватила... Если мы говорим, что Россия аннексировала Крым, то давайте говорить и "а", и "б". Да, аннексировала. Но почему это произошло?! Не нужно снимать ответственность с нынешней власти!" - восклицает адвокат.

"Виктор Янукович по состоянию на февраль, начало марта 2014-го, реализовал все юридические составляющие, которые мог!" - резюмирует Горошинский.

11:22 Горошинский вспоминает события на Майдане, рассказывает о "сотнях раненых полицейских", захвате активистами оружия и админзданий. "Президент едет в командировку по регионам, его преследуют. 22 февраля фактически произошло незаконное изменение власти, уже звучат сигналы о захвате действующего президента, его уже преследуют, и президент знает о двух юридических составляющих - есть соглашение от 21 февраля о мирном урегулировании кризиса и есть соглашение между Украиной и Россией о дружбе. Что должен сделать президент? Ведь страна - это уже корабль, который идет на риф, неуправляемый корабль. Что должен сделать президент? Поставьте себя на его место! Вы должны сделать все возможное, вы должны использовать все возможности, использовать каждый волосок, чтобы этот корабль не попал на риф! Президент обращается по двум составляющим - к странам-гарантам, которые подписывали соглашение. Ведь они поручились гарантировать, что все будет хорошо, что обе стороны выполняют условия. Президент звонил, обращался, мучился, но эти поручители исчезли. А корабль идет на рифы. И есть другая составляющая - обратиться к другой стране. Это мы сейчас ее называем агрессором, а до этого? Что должен сделать президент? Он должен был стучать, другой возможности не было!" - говорит Горошинский.

11:14 Адвокат говорит, что не признает обвинительный акт. "Там сказано, что Янукович ничего не сделал, чтобы сохранить территориальную целостность. Скажите, а кто сделал?! Я хочу увидеть у вас, что сделала тогдашняя оппозиция! Почему нет сравнения с действиями сегодняшней власти и бездеятельности, как вы говорите, а я говорю, конкретных действий Януковича? Ведь истина содержится в сравнении! Давайте вспомним Римское право, которое мы все с вами учили! Там говорится, что защитнику всегда давали в два раза больше времени, ведь легко обвинять, но сложно защищать! Нельзя просто кинуть фразу "Виновен!", ведь легко обвинить, а дальше что?!" - отмечает Горошинский.

11:10 Заседание продолжается.

10:56 Адвокат просит перерыв и суд объявляет 10-минутную паузу.

10:52 Далее Горошинский говорит о выводе эксперта Долинской, где речь идет о том, что такое государственный захват власти. Там говорится, что это может быть убийство руководителей или их изоляция, а на их место становятся самопровозглашенные руководители. Переходит к тому, что Рыбак мог не добровольно подписать заявление о снятии с себя полномочий главы ВР. "А вы, прокуроры, проверили этот факт? Добровольно ли подписал? А что не было фактов избиения депутатов? Например, Шуфрича. А разве не ставили на колени глав областных администраций, не бросали их в мусорки? Уважаемые прокуроры, выводы ваших экспертов работают против вас в этом деле!" - говорит адвокат.

10:46 Далее он переходит к другим аргументами. Говорит, что во время изучения дела увидел, что есть заявление в деле (Путину с просьбой ввести войска. - Ред.) и есть свидетели вокруг этого. "Я понял, что структура обвинения - это судебная защита политических оппонентов Виктора Януковича. Получив приговор, они скажут завтра - вот, суд решил! Они себя защищают таким образом!" - говорит Горошинский.

"Я хочу дать определение, что такое государственный переворот", - говорит Горошинский. Читает определение: "изменение власти, силовой захват центра, арест или ликвидация действующих руководителей государства". "Вам это ничего не напоминает?!" - спрашивает адвокат.

Он утверждает, что когда еще Янукович был в стране, Турчинова назначили главой парламента - это изменение власти. Захват военных частей, админзданий, правительственного квартала - это силовой захват. И говорит, что на Януковича покушались. И это третья составляющая.

"Именно потому, что им не удалось его убить, они его сейчас судят!" - резюмирует Горошинский.

10:42 "А почему все это происходит? Какие причины? Я скажу словами отца философии Платона, который в своей работе под названием "Государство" сказал о справедливости: "Справедливость это - когда каждый занимается своим делом, и не мешает другим заниматься своим делом". Все наши беды в стране, в государстве от того, что лидерами, хотя нет, не лидерами, а руководителями являются случайные люди! Полный непрофессионализм!" - говорит Горошинский.

"Каждый у нас юрист, каждый доктор, каждый учитель! Как это произошло?! Когда?! Люди, вышедшие на Майдан, покричав, заняли ключевые позиции в государстве, теперь рассказывают нам, как судить, как жить и так далее! СМИ меня сейчас поддерживают, я уверен! Вчерашние события с каналом "112" об этом свидетельствуют! Вы о свободе слова сейчас говорите?! Да где вы ее видели?!" - говорит адвокат, обращаясь к присутсвующим журналистам.

Адвокат критикует саму систему заочного осуждения. Он вспоминает, как назначили Юрия Луценко генпрокурором, изменив под него закон. "Он сразу же сказал, что его цель засудить Виктора Януковича!" - гремит на весь зал Горошинский.

"Друзья, коллеги, справедливость как раз и заключается в том, чтобы каждый занимался своим делом! Чтобы люди без образования, которые ни разу не были в суде, не указывали судьям, как и кого судить. Чтобы не указывали прокурору, какое обвинение поддерживать! Чтобы не рассказывали защитнику, какие ходатайсива подавать, как оценивать доказательства. Были когда-то такие слова: "Все работы хороши - выбирай любую!" Вот давайте работать. Есть ли у генпрокурора личный мотив к Януковичу? Да, он не скрывает этого! А есть ли у него возможность? Да, у него есть армия прокуроров, следователей, оперативный сотрудников, армия!" - добавляет защитник беглого президента.

10:38 "Ну и напоследок, святая святых, как понимать, что когда сторона защиты приносит ноутбук, и на этом ноутбуке появляется свидетель защиты, например Николай Янович Азаров, и говорит, что готов свидетельствовать, суд ему отказывает! Как это объяснить?! Суд говорит, что стадия не та. А мы что куда-то спешим?" - говорит Горошинский.

Напомним, что речь идет о ситуации, когда адвокаты принесли ноутбук и сказали, что экс-премьер Азаров готов по видео выйти на связь. Потом якобы он начал говорить, но заел плеер и таким образом выяснилось, что это запись Николая Азарова, которую включили адвокаты.

"Как только подорвано доверие, решения суда нет, точка. Ведь никто не поверит в справедливость этого приговора", - восклицает Горошинский.

"Но у нас с вами, коллеги, есть возможность исправить ошибки. И суд об этом знает. У судей есть нерассмотренные ходатайства, которые он может рассмотреть. И тогда все скажут, что судьи сделали все возможное!" - добавляет защитник.

10:32 Защитник говорит, что в стране полностью рушится правоохранительная система. Вспоминает люстрацию, судебную реформу, совет добропорядочности и так далее

"На вас, уважаемые коллеги-судьи, оказывалось давление, я это докажу!" - обращается адвокат к судьям.

"Можно ли доверять решениям судей, если вот сейчас произошла ликвидация судов. И два дня назад сформированы новые аппеляционные суды. Мы изучаем приказ президента о переводе судей. И одни фамилии в приказе есть, а некоторые исчезли... И процедуры отбора нет! Президент Петр Порошенко, свидетель в этом суде, поставит свою точку - будет ли дальше судья работать или нет. И ваш статус, уважаемые судьи, на данный момент не определен. И ваша судьба зависит от решения одного человека - от свидетеля в этом деле Петра Порошенко. Теперь ответьте, можно ли говорить о доверии?! Вы завели себя в такой тупик, что когда эта папка, которая лежит у меня на столе, попадет в Европейский суд по правам человека, дело развалится!" - продолжает свою речь Горошинский.

Он напоминает, что Интерпол отказался разыскивать Януковича, посчитав этот запрос политическим.

"Зачем вы, обвинение, выдумываете велосипед и зачитываете подозрение в выключенный экран, если есть процедура?!" - говорит адвокат. Он пересказывает процедуру, где говорится, что подозрение нужно вручить лично или задействовав механизм международно-правовой помощи.

"А почему вы уверены, что человек, который будет на экране, это будет Янукович?! Именно поэтому должна быть задействована процедура международно-правовой помощи, чтобы по ту сторону экрана были уполномоченные лица!", - восклицает адвокат. Он настаивает, что участвовать обвиняемый в процессе может лишь при использовании этого механизма.

10:18 Горошинский перессказывает, как это было. "Генпрокурор является в суд и в выключенный экран читает подозрение! Разве это говорит о доверии?! Кто такой генеральный прокурор? Это политический оппонент Виктора Януковича! Может ли политический оппонент судить объективно?! Можно ли доверять решению досудебного следствия?!" - продолжает обращаться к судьям и залу Александр Горошинский.

Адвокат рассказывает подробно о том, как Апелляционнгй суд определял подсудность. Горошинский говорит, что до решения генпрокурор Юрий Луценко озвучил и то, что это суд Оболонский и состав суда. "Ну разве это не свидетельствует о том, что решение не будет объективным?!" - говорит адвокат.

"А кто вообще политические оппоненты Виктора Януковича? Кто эти люди? Это в большинстве своем свидетели обвинения! Мы еще детально разберем их показания. Они не дают факты, имена, не говорят, каковы обстоятельства дела, они пересказывают свое видение, свои впечатления, свои оценочные суждения. А как иначе? Они ведь сделали все, чтобы выгнать его из страны, захватили власть?!" - говорит Горошинский.

10:05 "Уважаемый суд, уважаемые слушатели, мне выпала честь высказать свое видение этого дела, которое оговаривается людьми, народом, в адвокатском сообществе, за рубежом", - говорит Горошинский.

"Я хотел бы начать свое выступление с цитаты Вольтера: "Опасно быть правым, когда власть ошибается!". Опасно быть Виктору Януковичу правым, когда власть ошибается. Уважаемые присутсвующие есть хоть у кого-то сомнение в том, что это дело политическое? Что Януковича судят его политические оппоненты? Они хотят уничтожить его политически, как политика, как гражданина, уничтожить физически!", - говорит Горошинский.

Адвокат Горошинский не читает речь, а говорит самостоятельно - не заглядывая в записи.

"По моему убеждению, в данном деле на данный момент не важно уже, будет ли приговор обвинительным. Важно, поверят ли в приговор граждане Украины, профессиональное сообщество, иностранные граждане и наблюдатели. Рассматривая вопрос о доверии к решению суда, я хочу задать вопросы. Скажите пожалуйста, судьи, прокуроры, слушатели, можно ли доверять суду или решениям на досудебного этапе, когда между Святошинским районный судом и Ростовским была обозначена дата допроса Виктора Януковича. Что произошло? 25 ноября 2016 года допрос был сорван. Я, как участник, иду в дело и из СМИ утром выясняю, что в Святошинском суде оборван кабель, нет энергоснабжения. Мы прибываем, нам говорят, что починили, есть шансы начать заседания. Позже мы выясняем, что наши подзащитные, спецназовцы "Беркута", не могут выехать из СИЗО, потому что десять неизвестных людей блокируют выезд и проводят досмотр конвойных автомобилей!" - подробно перессказывает адвокат Горошинский события ноября 2016 года, когда Януковича допрашивался в Святошинском суде по делу о беркутовцах. Тогда в перерыве генпрокурор Юрий Луценко и зачитал Виктору Януковичу (он был на связи из Ростова) сообщение о подозрении.

Это было подозрение в совершении государственной измены - именно так и началось данное дело о госизмене, которое сейчас слушается в Оболонском суде.

10:00 Зашли судьи. Прибыл адвокат Александр Горошинский и адвокат по назначению Юрий Рябовол. Горошинский говорит, что не нужно менять порядок, нужно дать возможность дочитать свою речь Байдыку (вчера Байдык не явился в суд, сообщив, что лежит в больнице), а после он готов выступить. "Ну и на самом деле, я еще не до конца готов, хотел бы изучить дело до конца", - говорит Горошинский.

Судья Девятко: "Уважаемый защитник, суд повторно просит вас начать читать свои дебаты".

Горошинский соглашается. Становится за трибуну.

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В и тоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.