Позиция стран-членов ГУАМ должна быть более активной и мощной, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью молдавскому изданию Newsmaker накануне визита в Кишинев.

"Давайте вспомним, с какой целью вообще создавался ГУАМ? Как пояс противодействия российской экспансии и альтернативный путь по линии Восток-Запад, не так ли? Причем, когда я говорю "пояс" или путь, имею в виду не только собственно транспортную или логистическую составляющую, но и энергетическую, общеэкономическую, - сказал Гройсман. - Думаю, экономически мы действительно можем и должны стать ближе - путем внедрения правил свободной торговли в рамках ГУАМ, путем более тесного экономического сотрудничества, запуска Ассоциации делового сотрудничества".

Премьер также подчеркнул, что позиция стран-членов ГУАМ должна быть более активной и мощной. Тем более, что база для совместного развития есть. По итогам прошлого года товарооборот Украины со странами ГУАМ вырос на 52,4%.

"Начал работать рабочий орган Соглашения о зоне свободной торговли ГУАМ. Наши таможенные службы подготовили к подписанию Протокол о взаимодействии в борьбе с таможенными нарушениями при перемещении товаров воздушным транспортом. В перспективе мы рассчитываем на реализацию проекта "Цифровой торговый узел ГУАМ", применении и взаимном признании цифровых подписей в работе таможни", - сообщил глава правительства.

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Еще одна актуальная инициатива - Соглашение по содействию транзита товаров по территории стран-членов ГУАМ. Его реализация позволит наполнить практическим содержанием идею транспортного коридора ГУАМ. Для Украины это особенно важно в свете развития существующих маршрутов "Викинг", "ЗУБР", а также направление в Польшу.

"В региональном смысле - такой коридор может стать частью глобальной инициативы построения Нового шелкового пути. Украина была и остается одним из логистических центров по линии Запад-Восток. Внутри страны мы этот потенциал из года в год усиливаем - мы строим новые дороги, мы повышаем прозрачность границ, предлагаем различные формы кооперации, вплоть до размещения производства с ориентацией на рынки третьих стран, - сказал Владимир Гройсман.- ГУАМ - площадка, которая возрождается и развивается. Он может сделать нас сильнее. И экономически, и политически".

В рамках визита глава правительства сегодня, 5 октября, примет участие в работе саммита глав правительств ГУАМ.