Порошенко считает, что замглавы СВР Семочко "слили" враги, и это намеренная провокация против него самого. Чтобы потушить скандал - избрана тактика умалчивания, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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Беспомощность в деле Семочко. Три дня назад "Наші гроші" опубликовали материал об имуществе и связях с РФ первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Установлены российские паспорта его семьи, три дома в Козине, приобретенные его семьей за время войны. Комментариев ноль. Молчит президент, который его назначал и присвоил генеральское звание, молчит СВР, один из руководителей которой засветился таким образом на связях с РФ", - отметил он.

"Что стало ясно за эти три дня молчания? 1. В сюжете сказана правда, и как-то разумно объяснить свои богатства и свою жизнь в РФ семья Семочко не может. При этом семья Семочко прекрасно осознает аморальность и сомнительность своего положения - и никак не комментирует и объясняет ситуацию. 2. Президент Порошенко несмотря на такой фактаж убирать Семочко не спешит - значит, в целом, то, что связано с Семочко, не было секретом. Значит, президент показывает, что его подчиненные имеют право на такой образ жизни, и обнародованная информация не является критичной для продолжения службы. Вся внешняя разведка знает, что первый зам связан с РФ, и он продолжает исполнять свои обязанности. Власть показывает свою беспомощность в реагировании на кризис. Несмотря на всю лояльность и отношения с Семочко, президент обязан продемонстрировать принципы", - подчеркнул главред "Цензор.НЕТ".

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"3. Чтобы потушить скандал, избрана тактика умалчивания. Семочко получил задачу придумать, как это можно объяснить. Президент же считает, что Семочко "слили" враги, и что это намеренная провокация против него самого. Но вступаться публично за такую просто позорную ситуацию президент не будет. В стиле Петра Алексеевича ситуацию просто подвесили в воздухе, наблюдая, куда повернется общественное мнение. 4. Единственным фактором, который может сдвинуть скандал с мертвой точки и заставить власти шевелиться, является НАБУ. Дело возбуждено, и от того, как активно будут действовать детективы, зависит, услышим ли мы вообще какую-то реакцию властей на данное дело", - резюмировал Бутусов.

Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.