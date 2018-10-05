Реформирование безопасности и обороны во время войны - это "козырь" для наращивания сотрудничества с НАТО, - глава Бюро нацбезопасности Польши на встрече с Турчиновым

Турчинов поблагодарил Польшу за неизменную поддержку Украины в вопросах противодействия российской агрессии и восстановления территориальной целостности, неизменности позиции по сохранению санкций против РФ, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО.

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Он также сообщил, что третьего сентября с.г. Президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стремления Украины вступить в НАТО и Евросоюз. "Опыт Польши по реформированию силовых структур и вступлению в НАТО является для нас путеводителем, помогающим на этом пути", - сказал секретарь СНБО.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, попытки России сорвать мирный процесс урегулирования конфликта и угрозу европейской безопасности в связи с агрессивными действиями Кремля. Секретарь СНБО Украины отметил участие российских военнослужащих в боевых действиях против Объединенных сил, осуществлении противником обстрелов позиций украинских военных с применением запрещенного вооружения, милитаризации Крыма и агрессивных действиях РФ в Азовском море. В этом контексте А. Турчинов сообщил, что СНБО Украины утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

"Наша задача - наращивание сил и средств, чтобы отразить российскую агрессию. Согласно решению СНБО, на безопасность и оборону ежегодно тратится более 5% ВВП", - сказал он.

Кроме того, говоря об уровне защиты от киберагрессии, являющейся составляющей гибридной войны, Секретарь СНБО Украины сообщил, "что фактически за несколько лет упорной работы в этом направлении Украина поднялась до уровня многих европейских стран".

А.Турчинов и П. Солох отметили результативное сотрудничество Украины и Польши в военной, оборонной и военно-технической сферах, и высказались за его расширение, а также за дальнейшее углубление двустороннего сотрудничества между спецслужбами.

В этом контексте он высказал мнение о перспективности совместных научно-производственных проектов по изготовлению сверхточного и высокотехнологичного оружия, которое должно существенно усилить оборонный потенциал обоих государств и открыть новые совместные возможности в сфере безопасности.







Также обсуждались вопросы сотрудничества в рамках перехода Вооруженных Сил Украины на стандарты НАТО. В этом контексте Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что нашу страну интересует опыт Польши "как нового члена НАТО", поскольку сейчас реформирование отечественного сектора безопасности и обороны осуществляется в соответствии со стандартами Альянса. Он также заявил о готовности представителей ВС Украины передать приобретенный боевой опыт в условиях противодействия российской агрессии.

В свою очередь, П. Солох отметил, что "Польша является стратегическим партнером Украины, безопасность которого неразрывно связана с безопасностью вашей страны", добавив, что его страна постоянно напоминает союзникам НАТО о стратегической роли Украины для безопасности Европы. "Ни одно западное государство не тратит столько на безопасность и оборону. То, что Украина делает для своей защиты, и то, что несмотря на военные действия вы реформируете сектор безопасности и обороны, заслуживает большого уважения. Это тот "козырь", который можно использовать в наращивании сотрудничества с НАТО", - сказал он.