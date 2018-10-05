По ночам регулярно подвыпивший Бородай спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, - террорист Гиркин

Об этом сообщает блогер Necro Mancer‏, передает Цензор.НЕТ.

"Но Александр Юрьевич - - он не таков, нет! "Надутие щёк" - это непременная часть его "имиджа". ... Распределение денег, поступавших на нужды республики от Константина Малофеева (значительную часть которых он "распределил" в свой собственный и своих приятелей (типа Симунина) карман), а также раздача интервью журналистам - это были, конечно, не единственные его "государственные обязанности". Еще он очень много трепался, пил крепкие (и дорогие) напитки, регулярно пользовался "специфическими" платными женскими услугами и гордо ходил в окружении полутора десятков до зубов вооруженных охранников (у меня, на всякий случай, было всего 4 человека). ... И по ночам - пока регулярно подвыпивший Александр Юрьевич спал с проститутками в вип-номере 5-звездочного отеля, где постоянно проживал, - мы все работали. ... Александр Бородай - человек, давно продавший (за деньги и незаслуженные почести) и честь, и совесть, и элементарную порядочность", - рассказал Гиркин.

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