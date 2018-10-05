В КГГА заявили, что в ближайшее время в судебном порядке вернут горячую воду киевлянам

Об этом в среду во время выступления на заседании Киевсовета заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы осознаем колоссальное напряжение и недовольство части киевлян, которые до сих пор не имеют горячего водоснабжения у себя в домах. Но решение проблемы зависело не только от города. И алгоритм, который был согласован для разрешения ситуации с задолженностью, имеет последовательный характер: выполнение одного пункта позволяет начать другой. К сожалению, постановление Кабинета Министров Украины № 705, принятое еще 29 августа, выполнено только вчера. То есть вечером 3 октября Министерство финансов Украины перечислило средства НАК "Нафтогаз" как выполнение обязательств государственного бюджета на погашение разницы в тарифах на тепловую энергию. Это, в свою очередь, позволяет решить вопрос штрафов и пени, которые были начислены на основную часть задолженности перед НАК "Нафтогаз", - сказал он.

Уже сегодня подготовлен рабочий вариант мирового соглашения с "Нафтогазом". Соглашение должно быть утверждено в Хозяйственном суде г. Киева. Заседание назначено на 10 октября. После получения решения будут заключены договоры на поставку газа и возобновлена ​​работа объектов теплогенерации - ТЭЦ-6 и почти 200 котельных.

"Я хочу подчеркнуть, что пока без горячей воды из-за отсутствия природного газа остаются Оболонский, Подольский, Святошинский, подавляющее большинство потребителей Деснянского, небольшая часть Днепровского и Соломенского районов. Горячим водоснабжением обеспечены районы, которые получают теплоноситель от ТЭЦ-5 (работа которой сейчас обеспечена закупкой коммерческого газа), от Дарницкой ТЭЦ, работающей на угле, а также от мусоросжигательного завода "Энергия". Киев более четырех месяцев остается, по сути, без газа. Однако даже в таких условиях нам удалось не допустить угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и остановки процессов жизнедеятельности", - пояснил он.

Напомним, что в апреле 2018 г. завершилось почти 17-летнее соглашение города с ПАО "Киевэнерго": функция снабжения горячей воды и тепла перешла к коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго", которое было специально создано для этой работы. Задолженность за природный газ, образовавшаяся за период действия соглашения с ОАО "Киевэнерго", стала причиной отсутствия газа на ТЭЦ и котельных.

В результате переговоров на уровне Правительства Украины и рассмотрения вопроса в суде Киеву удалось достичь более приемлемых условий для решения по задолженности за газ: вопросы штрафов и пени решаются отдельно, а предметом переговоров является только та задолженность, что имеет источники для компенсации.