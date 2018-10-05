"Закончилась история моего задержания. Дело закрыто, обвинения сняты", - ветеран-десантник и блогер Ананьев. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО, бывший боец ​​25-й бригады, а ныне известный блогер Валерий Ананьев, передает Цензор.НЕТ.

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"Вот и закончилась история моего задержания. Вчера состоялся суд: дело закрыто, обвинения сняты. На фото со мной парень, которому два года назад я сломал нос, и как вы можете видеть, никто ни на кого обид не держит. Весь этот перформанс состоялся через "профессиональную" работу нескольких людей, которые передавали это дело друг другу. Короче говоря, я пол года, не зная того, находился в розыске, просто из-за некомпетентности отдельных сотрудников отделения. К полиции я вопросов не имею, полицейские, которые меня задерживали, выполняли решение суда. И мне бы не хотелось, чтобы через отдельных людей тень падала на всю структуру",- написал он.

"Это также касается тех работников полиции, которые делали официальные заявления, в том числе на телевидении, с ложной информацией. Как, например, то, что я был взят на поруки. В комментарии кину фото с реестра, где четко написано "Мера пресечения не избиралась". Подобными поступками Вы дискредитируете полицию. На самом деле, я рад, что это произошло. Много нехороших и неумных людей "раскрылись", когда решили, что у меня действительно большие проблемы. Проблем нет, а вот ваши имена я теперь знаю. ..... если вы решите извиниться, я буду за Вас очень рад. Я благодарен всем, кто поддержал меня, кто приехал под участок, когда меня задержали. Подписывать книги через решетку, это уникальный опыт", - резюмировал Ананьев.

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка. Как следует из официальной информации МВД, блогер находился в розыске с апреля 2018 года. В полиции уверяли, что Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием.