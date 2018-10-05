Высший совет правосудия оспаривает иск пойманного на взятке судьи Новака

В Едином реестре судебных решений опубликовано постановление об открытии апелляционного производства, информирует Цензор.НЕТ.

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Судью Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака задержали на взятке детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (далее - НАБУ). Это произошло 23 апреля этого года. Новак требовал и получил от посредника 1,5 млн грн за решение в пользу человека, который через суд восстанавливался на работе, утверждали в НАБУ.

Подозреваемый вышел под залог в 120 тысяч гривен. Он был отстранен от работы на два месяца с учетом уголовного производства. Срок отстранения сбегал 24 июня. Правоохранители подали ходатайство о продлении действия этой меры пресечения, но Новак его отменил решением Кассационного суда.

Апелляционный иск Высшего совета правосудия обжалует решение в пользу Новака. Апеллянт просит отказать судье Голосеевского райсуда в праве вернуться к работе.