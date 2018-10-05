Нападение на активиста Михайлика было организовано, "чтобы раскачать ситуацию в регионе", - глава полиции Одесчины Головин

Об этом он заявил в интервью "Цензор.НЕТ".

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"Устименко (лидер одесского отделения "Автомайдана" Виталий Устименко. - Ред.) очень сомневался, что мы раскроем нападение на него, Козьма и Кузаконь (одесские активисты Михаил Кузаконь и Григорий Козьма из "Народного Руха", на которых покушались 2 августа ) тоже не верили, что следствие ведется. Да, не везде есть заказчики. Но есть исполнители и организаторы. А для того, чтобы задокументировать заказчика, нужно время", - заявил Головин, отвечая на обвинения активистов в бездеятельности правоохранительных органов.

"Это может быть и полгода, и год, и два. А с учетом нашего уголовного процессуального кодекса, либерального, это еще затягивается. Но почему-то активистам, которые делают такие заявления, подобные нюансы не интересны. Более того, никто из них не имеет ни стажа работы в правоохранительных органах, ни практического опыта в расследованиях преступлений. Думать, что как в кино, за одну серию раскрывается убийство или покушение на убийство, это, как минимум, глупо. Они есть (конкретные наработки. - Ред.), но я не буду их озвучивать ни вам, ни активистам. У нас есть горький пример того, как мы начали делиться информацией с активистами, а потом она пошла дальше, а мы потеряли и исполнителей, и возможных организаторов. Это по покушениям на Алину Радченко.", - отметил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области.

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Говоря о деле Михайлика, Головин сообщил, что у полиции есть три версии. "Первая – это дестабилизация ситуации. Не буду пересказывать те подробности, которые уже появлялись ранее, журналисты и так их освещают, некоторые правдоподобно, некоторые с вымыслом. Вторая версия связана с застройщиками ЖК "Золотой берег" (Михайлик – один из тех, кто вложился в покупку квартиры в недострое и возглавил организацию обманутых инвесторов). А третья версия касается проблематики авторынка "Успех". Также есть снования полгать, что преступление может быть связано с нападениями на Кузаконя или Устименко. Следствие идет, Михайлик еще в больнице, пулю еще врачи пока не достали. Кто такой Михайлик, насколько он значимая фигура? В вашем издании была хорошая статья, в которой красной нитью проходило такое понятие, как сакральная жертва. А сакральная жертва для чего? Чтобы снять меня или Жученко? Не факт. Скорее для того, чтобы раскачать ситуацию в регионе".

Отвечая на вопорс о том, что не так давно попал в больницу с простреленными ногами еще и Андрей Вагапов, Головин отметил, что знает его лично. "Это патриот, человек с активной гражданской позицией. Расследование у меня на личном контроле, наработки есть, но в интересах следствия комментировать их пока не могу. Этим делом занимается та же оперативно-следственная группа, которая раскрыла нападения на Кузаконя и Козьму. В эту группу входят наиболее опытные сотрудники уголовного розыска и следствия. Не исключено, что люди находятся за границей".

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Комментируя то, что активисты среди причастных называют фамилии тех, кто куда ближе (Труханов, например, или его окружение), Головин заявил "Были бы основания, я бы любого привлек".

"Да, они составили список примерно из 20 фамилий, где есть, в том числе, и Труханов. Но если бы они еще предоставили какие-то материалы, позволяющие выстроить логическую цепочку и проследить причинно-следственную связь. Были бы основания, я бы любого привлек. А так есть лишь голословные заявления", - резюмировал начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Полный текст интервью с главой полиции Одесчины Дмитрием Головиным "В Приднестровье находятся россияне, которые только и ждут, чтобы что-то сотворить на территории нашей области" читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, 25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое – граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антон Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.