Миллионы украинских семей не могут заплатить за услуги ЖКХ. Это наш позор. Я это признаю, - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство обязано предоставлять гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, поскольку сейчас в Украине низкие социальные стандарты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Миллионы украинских семей на сегодняшний день не могут самостоятельно заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Это наш позор. Я это признаю. И мы обязаны дать людям возможность получить субсидию", – заявил Рева.

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При этом, по его словам, в системе начисления субсидий были недостатки.

"923 тыс. домохозяйств в Украине показали нулевые доходы [при заполнении документов на получение субсидии]. И если верить этим людям, то они вообще ни копейки на свое проживание не имеют. И мы предложили им честно показать свои доходы, чтобы те, кто сегодня работает и даже получает минимальную зарплату, платит налоги, платит единый социальный взнос и содержит этих людей, – они вправе спросить этих граждан, почему они этого не делают?" – сказал министр.

Он добавил, что летом 2018 года около 2,5 млн граждан не пришли переоформлять субсидию, хотя им не отказывали в предоставлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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