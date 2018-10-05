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05.10.18 13:36

Миллионы украинских семей не могут заплатить за услуги ЖКХ. Это наш позор. Я это признаю, - Рева

В Украине 923 тыс. домохозяйств сообщили о нулевых доходах при заполнении документов на получение субсидии на оплату коммунальных услуг, заявил министр социальной политики Андрей Рева. По его словам, если верить этим людям, они не имеют ни копейки на проживание.

Миллионы украинских семей не могут заплатить за услуги ЖКХ. Это наш позор. Я это признаю, - Рева

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что правительство обязано предоставлять гражданам субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, поскольку сейчас в Украине низкие социальные стандарты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Миллионы украинских семей на сегодняшний день не могут самостоятельно заплатить за жилищно-коммунальные услуги. Это наш позор. Я это признаю. И мы обязаны дать людям возможность получить субсидию", – заявил Рева.

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При этом, по его словам, в системе начисления субсидий были недостатки.

"923 тыс. домохозяйств в Украине показали нулевые доходы [при заполнении документов на получение субсидии]. И если верить этим людям, то они вообще ни копейки на свое проживание не имеют. И мы предложили им честно показать свои доходы, чтобы те, кто сегодня работает и даже получает минимальную зарплату, платит налоги, платит единый социальный взнос и содержит этих людей, – они вправе спросить этих граждан, почему они этого не делают?" – сказал министр.

Он добавил, что летом 2018 года около 2,5 млн граждан не пришли переоформлять субсидию, хотя им не отказывали в предоставлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

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