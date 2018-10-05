Дело харьковской судьи Попович: один суд отдал оружие, другой забрал технику

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Заседание Соломенского райсуда об аресте имущества состоялось 2 октября, а решение обнародовали 4-го. В нем говорится о том, что детективу Национального антикоррупционного бюро восстанавливают и удовлетворяют ходатайства об аресте вещей, изъятых во время обыска квартиры, принадлежащей маме Ирины Попович, судьи Хозяйственного суда Харьковской области. Последнюю обвиняли в том, что она скрыла от декларирования свое имущество.

В этом ходатайстве детектив добился ареста планшета, мобильного телефона, двух жестких дисков и пакета документов, которые были найдены во время обыска в ночь на 28 марта этого года.

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В то же время, детективы не ходатайствовали о восстановлении ареста для ружья, патроны и пистолет Glock, которые тоже были арестованы, но защита семьи Попович добилась отмены этого ареста. Обжалование 24 сентября рассматривал Апелляционный суд Киева. Тогда коллегия судей постановила вернуть маме Попович и технику, и документы, и оружие. А Соломенский райсуд через несколько дней пересмотрел это решение.

Напомним, Ирина Попович - судья Хозяйственного суда Харьковской области, которую уличили в том, что она скрывала от декларирования большое состояние, о чем ранее писал Цензор.НЕТ. Расследование было опубликовано на странице проекта "Автомайдана" Prosud в 2016 году. Позже правоохранители открыли уголовное производство. В июне этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила Попович о подозрении. Детективы обыскали недвижимость подозреваемой. Был наложен арест на целый ряд вещей. В частности, адвокат безуспешно пытался обжаловать арест автомобиля мужа судьи, бывшего прокурора Харькова Евгения Поповича.

По версии следствия, судья не указала в декларации 2015 года земельный участок, дом, квартиру, паркоместо. Также автомобиль и еще одна квартира могли быть зарегистрированы на подставное лицо.