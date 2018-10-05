Сегодня утром террористы осуществили артобстрел Крымского, поселок обесточен, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По его словам, сегодня утром в результате артиллерийского обстрела поселка Крымское перебита высоковольтная магистраль и линия электропередач, которая питала этот населенный пункт.

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"В очередной раз враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионе и посеять панику среди жителей прифронтовой полосы. Но мы готовы оперативно локализовать любые повреждения инфраструктурных объектов и коммуникаций. В частности, ремонтные бригады ГСЧС и ЛЭО уже работают на объекте. Председатель районной государственной администрации В.Сергиенко лично отвечает за восстановление энергоснабжения жителям Крымского", - написал Клименко.