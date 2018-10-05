Украина на повестке дня персонально у канцлера Германии, - Яценюк встретился с Меркель

По завершении встречи он сообщил журналистам, что одной из главных тем обсуждения был вопрос экономического сотрудничества между двумя странами, сообщили в пресс-службе НФ.



Арсений Яценюк подчеркнул, что Федеральный канцлер Германии "была и остается не просто сторонником Украины, а человеком, который реально поддерживает нас".



Он напомнил, что 1 ноября Ангела Меркель прибудет с визитом в Киев: "Украина на повестке дня персонально канцлера Германии. Ее решение поехать в Киев является свидетельством того, что она поддерживает Украину ".



Лидер "Народного фронта" отметил, что 29 ноября в Германии состоится большой бизнес-форум между Украиной и Германией. Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что Ангела Меркель "лично обратилась с тем, чтобы Украина была достойно представлена ​​на этом бизнес-форуме". Он напомнил, что Германия является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: "То, что немецкий бизнес вкладывает деньги в зеленую энергетику в Украине, в создание новых заводов для автомобильной промышленности, является свидетельством того, что это не просто политические разговоры", - сказал Арсений Яценюк, добавив, что этим немецкий бизнес непосредственно создает рабочие места. Кроме того, отметил он, товарооборот между Украиной и Германией вырос на 25%.



Лидер "Народного фронта" сообщил, что во время встречи обсуждались и вопросы программы финансово-экономической помощи для Украины и сотрудничества с Международным валютным фондом. Арсений Яценюк напомнил, что во время его пребывания на должности главы правительства Украина сократила внешние долги на 6 миллиардов долларов. В то же время общий объем программы с МВФ был 17,5 миллиарда долларов, а Украиной получено только 8.



"Позиция Германии в Совете директоров Международного валютного фонда очень важна для того, чтобы соглашение было наконец подписано", - сказал Арсений Яценюк, подчеркнув, что это позволит продолжить путь реформ, по которому идет Украина в последние четыре года.



"Впервые в истории Украины западное большинство держится вместе четыре с половиной года. Несмотря на то, что у меня были "трения" с Президентом Порошенко, мы нашли в себе силы для того, чтобы ради страны не развалить зыбкую политическую стабильность. Чтобы из минус 14% ВВП сделать 3% роста. Мы нашли в себе силы, чтобы не допустить страну до банкротства, ведь мы пришли, когда страна была разрушена", - сказал он.



Лидер "Народного фронта" напомнил, что в 2014 году на счетах Госказначейства было 108 000 гривен: "Когда я ушел, на счетах правительства у нас уже было 4 миллиарда долларов".



"Проведение бизнес-форума между Украиной и Германией - это четкий шаг к тому, как экономически помочь Украине. Решение немецкого бизнеса по инвестициям в украинскую экономику тоже является ярким примером поддержки нашего государства", - добавил Арсений Яценюк.



Во время визита в Берлин лидер "Народного фронта" встретился с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Германии Вальтером Йоганнесом Линднером, руководством фонда "Liberale Moderne", экспертами Института восточноевропейских и международных исследований.