Вилкул и Шуфрич хотят отменить обращение Рады о введении санкций против "NewsOne" и "112 Украина"

Народные депутаты от "Оппоблока" инициируют отмену обращения о введении санкций против учредителей телеканалов "112 Украина" и "NewsOne", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене решения парламента от 4 октября 2018 года о принятии в целом проекта постановлении №9157 о введении санкций против компаний, входящих в структуру собственности телеканалов "112.Украина" и "NewsOne".

Авторы зарегистрированного в тот же день проекта постановления №9157-п – народные депутаты из фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул и Нестор Шуфрич – предлагают отменить решение Верховной Рады о принятии проекта постановления №9157.

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Народные депутаты обосновывают свое предложение тем, что это постановление было принято с нарушением Конституции Украины и регламента работы Верховной Рады.

Как отмечается в пояснительно записке к документу, проект постановления №9157 для рассмотрения в зале заседаний парламента готовил не основной комитет, а народные депутаты Украины – члены разных комитетов. Такая процедура, по мнению авторов проекта постановления, не соответствует регламенту Верховной Рады.

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Авторы проекта постановления также отмечают, что во время голосования были зафиксированы факты неперсонального голосования народных депутатов, о чем свидетельствует видеофиксация.

Напомним, в четверг, 4 октября Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Эти меры должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа". За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов.

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" – указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".