Президент Интерпола Хунвэй задержан правоохранителями в Китае (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники во французской полиции. По их информации, следственные действия начаты после получения заявления о его исчезновении.

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Как передает Europe1, 64-летний мужчина 29 сентября отправился из Франции в Китай. С тех пор в течение недели никто от него не получал никакой информации: непонятно, где находится мужчина и жив ли он.

Указывается, что о пропаже Хунвэя сообщила властям жена. Женщина проживает вместе с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Позже стало известно, что Хунвэй не пропал, а находится на допросе в КНР. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание South China Morning Post.

Местные органы правопорядка "увели" 64-летнего Хунвэя, который по совместительству занимает должность замглавы Министерства общественной безопасности КНР, на допрос "как только его самолет приземлился в Китае". Пока что неизвестно, в чем подозревают Мэня и где конкретно он находится.

Мэн Хунвэй стал президентом организации осенью 2016 года, сменив первую женщину на этом посту француженку Мирей Балестрази. До этого он занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.