Юрист Каськива через суд заставляет прокуратуру отозвать уведомление о подозрении одному из фигурантов "дела Госинвестпроекта"

Ходатайство отклонили, потому что защитник спутал подсудность - подал жалобу не в том суде, информирует Цензор.НЕТ.

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С постановлением Шевченковского райсуда Киева можно ознакомиться в Едином реестре судебных решений.

21 июня детективы Национального антикоррупционного бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении двум новым фигурантам "дела Госинвестпроекта". Ими оказались родной и двоюродный братья Владислава Каськива. Двоюродного, Александра Матковского, задержали. Родного брата, Александра Каськива, объявили в розыск 10 сентября этого года.

Юрист Виктор Ермолаев - тот самый человек, который вносил залог в размере 160 тысяч гривен за Владислава Каськива.

Напомним, "дело Госинвестпроекта" касается хищения около 260 млн гривен в 2012-2014 годах чиновниками этого госпредприятия и Государственной инвестиционной компании. В этот период Владислав Каськив возглавлял первую фирму-фигуранта. Полное название на русском - Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами (ликвидировано в 2015 году).

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По версии следствия, коррупционная схема заключалась в том, что чиновники заключали фиктивные договоры займа с ООО "Борисфен" и ООО "Боржава резорт". Последние якобы должны были реализовывать два национальных проекта: "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". На самом деле эти компании перечисляли средства на счета оффшорных компаний, подконтрольных должностным лицам "Держинвестпроекта", - сообщали в Национальном антикорпционном бюро.

Владислав Каськив, экс-руководитель "Держинвестпроекта", около полутора года скрывался от правосудия в Панаме, но 1 ноября прошлого года его принудительно вернули в Украину. Он был задержан и выпущен под залог.