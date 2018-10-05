Борьба с вербовкой, ликвидация финансирования и улучшенная инфраструктура: Трамп утвердил новую стратегию США по борьбе с терроризмом

Президент США Дональд Трамп подписал новую стратегию страны по борьбе с терроризмом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Это первое серьезное обновление антитеррористической стратегии Штатов с 2011 года. В предыдущий раз серьезные изменения в стратегию борьбы с терроризмом в США вносили еще при администрации бывшего президента Барака Обамы.

"Когда речь идет о терроризме, мы сделаем все необходимое для защиты нации", – заверил Дональд Трамп.

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Согласно новой стратегии, США являются самым приоритетным государством для защиты от терроризма, что, однако не исключает вовлечение в контртеррористическую работу и союзников по НАТО.

Одними из главных направлений новой стратегии являются преследование террористов вплоть до места их базирования, изолирование их от источников финансирования и противодействие радикализации и вербовке новых членов террористических организаций.

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Также американские власти намерены повысить уровень защиты инфраструктуры, бороться с вербовкой террористов и укреплять контртеррористические способности международных партнеров.

В Белом доме уверены, что принятый документ обеспечивает стратегическое руководство, "необходимое для защиты США от всех террористических угроз", а основной угрозой для США называют радикальные исламистские террористические группировки.

"Новая стратегия основывается на уроках, извлеченных из прошлых усилий по борьбе с терроризмом, и предлагает новый путь к укреплению безопасности американцев", – подчеркнули в Белом доме, добавив, что в документе отмечается важность межведомственного сотрудничества, а также взаимодействия с иностранными партнерами, в том числе в рамках НАТО.

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