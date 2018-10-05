Украинцам в 2018 году излишне начислили 5 млрд грн субсидии, - Рева

"В 2016 году излишне начисленной субсидии, в том числе по газу, было списано 15 млрд грн за счет завышенных социальных нормативов. В 2017 году излишне начисленная субсидия (это не сэкономленная, это излишне начисленная субсидия) составила 8 млрд грн, после пересмотра нормативов. И в 2018 году, на 1 июля, было излишне начисленной субсидии 5 млрд грн. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы из государственного бюджета, из кармана каждого налогоплательщика, платим то потребление, которое является большим, чем даже можно себе представить", – заявил Рева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

По его словам, Украина – бедное государство, и чтобы помогать тем, кто реально в этом нуждается, нужно устанавливать реальные нормативы потребления газа, а не те, которые "фактически были установлены много-много лет тому назад".

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