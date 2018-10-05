Двое братьев с ножами и вилами напали на полицейских в Полтавской области. Патрульные в больнице с ножевыми ранениями. ФОТОрепортаж

В Полтавской области двое мужчин совершили вооруженное нападение на полицейских при исполнении ими служебных обязанностей. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавской области.

На линию "102" поступил вызов от жительницы поселка Котельва. Она сообщила о бытовой ссоре с сожителем, 1968 года рождения, и его братом, 1971 года рождения.

Патрульные прибыли по вызову. Они попытались урегулировать конфликт мирным путем. Но оба мужчины внезапно набросились на силовиков с ножами. Патрульные получили ножевые ранения.

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Они вызвали подмогу, и на место приехала следственно-оперативная группа. Братья к этому моменту закрылись в доме. Следователи попытались уговорить их выйти наружу и сдаться.

"Однако братья вышли из дома, вооружившись вилами и лопатой, и натравили на правоохранителей немецкую овчарку. Полицейские вынуждены были обезвредить животное", – говорится в сообщении.

Один из братьев с вилами в руках набросился на начальника Котелевского отдела полиции, который также прибыл на место происшествия. В ответ подполковник полиции выстрелил мужчине по ногам из травматического пистолета.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям Уголовного кодекса Украины - 345 (причинение телесных повреждений работнику правоохранительного органа) и 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Раненые полицейские доставлены в Котелевскую центральную районную больницу.

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В доме злоумышленников полицейские обнаружили пистолет с 8 патронами к нему, незарегистрированное ружье, муляж гранаты Ф-1, около 100 граммов маковой соломки, 300 граммов пороха, 66 патронов времен Второй мировой войны разного калибра и ножи.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что оба брата ранее привлекались к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений и хулиганство.







