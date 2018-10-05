Женская сборная Украины заняла второе место на Всемирной шахматной Олимпиаде-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В заключительном, 11 туре женская сборная Украины нанесла поражение команде США - 3:1 и, набрав 18 очков, заняла второе место.
Победила команда Китая (18), которая опередила украинок по дополнительным показателям. "Бронза" досталась сборной Грузии-1 (17).
На трех предыдущих Всемирных Олимпиадах женская сборная Украины становилась бронзовым призером.
У мужчин чемпионами стали китайцы, которые по дополнительным показателям опередили сборные США и России - у всех по 18 командных очков.
Сборная Украины в составе Василия Иванчука, Павла Эльянова, Юрия Криворучко, Антона Коробова и Руслана Пономарева, набрав 16 очков, заняла 10 место.