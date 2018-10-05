Умерла народная артистка Украины Нила Крюкова

Об этом сообщила ее дочь Мирослава Барчук на своей странице в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Нила Крюкова известна ролями в фильмах "Кайдашева сім'я" и "Пропала грамота" - экранизация известных произведений украинской литературы.
Народная артистка Украины, Герой Украины.
В советское время, работая в Национальной филармонии Украины, Крюкова готовила концертные программы по произведениям украинских писателей, что было запрещено в то время, ставила моноспектакли по поэме Лины Костенко "Маруся Чурай" и по роману Олеся Гончара "Собор".
С 2006 года народная артистка передвигалась на коляске.