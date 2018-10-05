Представитель ОБСЕ обеспокоен возможными санкциями против телеканалов "NewsOne" и "112 Украина"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен призывом Верховной Рады к СНБО ввести санкции против каналов "112 Украина" и "NewsOne", обвиняемых в распространении российской пропаганды. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Свобода выражения мнений и свобода средств массовой информации являются основополагающими обязательствами государств-участников ОБСЕ, которые должны соблюдаться и выполняться", – цитирует пресс-служба организации слова Дезира. "Любые ограничения, налагаемые на эти права, в том числе во имя защиты национальной безопасности или противодействия пропаганде, должны быть строго ограничены по масштабу, пропорциональности и обеспечивать адекватные гарантии от злоупотреблений через независимую судебную систему".

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Дезир считает, что лучшее средство от пропаганды – это открытая, разнообразная и динамичная медиа-среда. А в случае, когда СМИ подстрекают к ненависти и насилию, необходимые меры можно принять через суд.

"Я призываю украинские власти воздержаться от принятия непропорционально ограничительных мер в отношении средств массовой информации без соблюдения надлежащих судебных процедур, что негативно скажется на свободном потоке и доступе к информации и препятствует выражению разнообразия мнений", – подытоживает Дезир.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ следит за ситуацией во всех 57 государствах-участниках ОБСЕ. Его задача – предупреждать о возможных нарушениях свободы слова и содействовать соблюдению обязательств ОБСЕ в отношении свободы СМИ, говорится в заявлении на сайте организации.

Напомним, в четверг, 4 октября Верховная Рада одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций). Эти меры должны коснуться ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ",ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ" и ООО "Новости 24 часа". За соответсвующее постановление проголосовали 229 нардепов.

Согласно информации на сайте телеканалов, последняя в данном перечне компания – ООО "Новости 24 часа" – указана в структуре собственности канала "NewsOne", остальные 6 юридических лиц указаны в структуре собственности телеканала "112 Украина".

Народные депутаты от "Оппоблока" Вилкул и Шуфрич хотят отменить решение Рады относительно санкций. Они настаивают, что решение было принято с нарушением процедуры.