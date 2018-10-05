Германия следом за другими странами обвинила Россию в атаках хакеров

Германия следом за Великобританией, США, Канадой и Нидерландами обвинила Россию в атаках хакеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Такое заявление сделал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. "Федеральное правительство исходит из того, что с высокой долей вероятностью за атаками группы хакеров APT28 стоит российская военная разведка ГРУ. Эта оценка основана на очень надежных фактах и источниках", – сказал Зайберт.

Правительство Германии полностью доверяет оценке властей Великобритании и Нидерландов относительно кибератак со стороны России.

"МЫ осуждаем такие нападения на международные организации и на объекты наших союзников. И призываем Россию исполнять свои обязательства и воздерживаться от подобных действий", – заявил Зайберт.

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Напомним, в начале этого года группа хакеров APT28, известная также как Fancy Bears, проникла в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн", которую используют ведомство федерального канцлера Германии, парламент, минобороны, другие федеральные министерства и службы безопасности ФРГ. Серверы, которые атаковали хакеры, до этого считались особенно хорошо защищенными от вторжений извне. Злоумышленники получили доступ к 14 серверам, в том числе к главному серверу системы со всеми данными для доступа к внутренней сети немецкого парламента.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

К обвинениям в хакерских атаках в адрес России присоединилась Канада. Согласно заявлению канадского МИД, хакерская группа Fancy Bear/APT28 незаконно получила конфиденциальные данные спортсмена из системы администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства со штаб-квартирой в Канаде. Канадское правительство "с высокой степенью уверенности" считает ответственным за этот инцидент ГРУ.

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