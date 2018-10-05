В Грузию – по ID-карте: Киев и Тбилиси подписали соглашение о взаимном пересечении границы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований и пересечении гражданами Украины и Грузии совместной границы по ID-картам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в пресс-службе главы украинского премьер-министра, церемония подписания состоялась 5 октября в рамках саммита глав правительств стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы), который прошел в Кишиневе.

Соглашением предусмотрено, что граждане Украины смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт, которые содержат бесконтактный электронный носитель.

Стоит отметить, что безвизовый режим между странами был введен почти 20 лет назад – 31 марта 1999 года. Граждане Украины могут не оформлять долгосрочные визы для пребывания или проживания в Грузии в течение более 90 дней.

Подписанное сегодня соглашение должно способствовать росту начислений в государственный и местные бюджеты из-за увеличения числа путешественников.

Напомним, что украинскую версию проекта договора правительство одобрило еще 19 сентября.

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Внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты в Украине начали выдавать с 1 января 2016 года.

С 1 ноября 2018 года все граждане Украины смогут обменять паспорта старого образца на ID-карты.