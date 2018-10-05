Нынешняя власть строит полицейское государство, - Тимошенко

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время встречи с педагогами Житомирской области, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".



"Закрываем махинации на природном газе - и нам не нужно из бюджета тратить 50-70 млрд грн. Эти средства пойдут на образование и на здравоохранение ", - пояснила она.



Лидер "Батькивщины" отметила, что 4,5 года назад на образование Украины тратила в валютном пересчете почти вдвое больше, чем сегодня.



"Сегодня следователь получает 30 тыс. грн в месяц, а учитель 5-8 тыс. Это свидетельствует о том, что мы строим полицейское государство", - возмутилась она.



По мнению Юлии Тимошенко, Украине необходимо изменить приоритеты и закрыть нечестные финансовые махинации, и это даст ресурс для обеспечения важнейших потребностей отрасли.



В то же время государство должно заботиться об ускорении развития экономики прежде всего за счет стимулирования внутреннего рынка, что даст дополнительные ресурсы для увеличения финансирования образования.



Лидер "Батькивщины" отметила, что разработанный ее командой Новый курс делает ставку именно на образование и интеллект. Лидер "Батькивщины" убеждена, что Украина станет цивилизованным и сильным государством, только если переключится с сырьевой стратегии на инновационную.



"Только полагаясь на собственные силы и интеллект, мы станем сильными игроками, с которыми будут считаться в мире", - подытожила Юлия Тимошенко.

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