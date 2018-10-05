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05.10.18 18:37

Один украинский воин ранен с начала суток. Враг обстрелял из минометов наши позиции под Павлополем, - штаб ОС

В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00 российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом один обстрел враг совершил с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечеренй сводке отмечается: "Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по хутору Свободному, из стрелкового оружия обстрелял опорный пункт в Марьинке, применил минометы 82-го калибра, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Объединенных сил в районе Павлополя, а по защитникам Гнутово вел огонь из станкового гранатомета.

Днем в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой".

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