Нобелевскую премию мира получили врач из Конго и правозащитница из Ирака: они оба борются с изнасилованиями на войне

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2018 году стали хирург Денис Муквеге и правозащитница Надя Мурад. Нобелевский комитет присудил им награду за усилия в борьбе с сексуальным насилием во время войн и вооруженных конфликтов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Хирург Денис Муквеге специализируется на оказании медицинской помощи женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований. Он неоднократно критиковал правительство Конго и других стран за недостаточные усилия в борьбе с сексуальным насилием в качестве оружия войны.

Правозащитница Надя Мурад, пережившая сексуальное рабство в "Исламском государстве", занимается общественной работой по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия во время войны. В 2016 году в возрасте 23 лет она стала послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности, по торговле людьми в условиях конфликта.

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Премия мира согласно завещанию Альфреда Нобеля присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В этом году в списке было 329 кандидатов, в том числе 112 общественных и международных организаций. Имена номинантов не разглашаются и могут быть раскрыты только через 50 лет.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (1 млн долларов).

Отметим, что Верховная Рада Украины 18 сентября номинировала Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира. Однако, согласно правилам, украинский режиссер может попасть в список номинантов только в 2019 году. Ведь кандидаты на получение премии должны быть представлены до 1 февраля года присуждения.

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