"Опять мы в чем-то виноваты?": в МИД ответили на новые упреки со стороны Будапешта

Ответ венгерской стороне кратко сформулировал в своем Твиттере заместитель министра иностранных дел Василий Бондар, сообщает Цензор.НЕТ.

"Опять мы в чем-то виноваты? Либо пресс-секретарь МИД Венгрии – не дипломат, либо в очередной раз нагнетает. Объясняю: отсутствие агремана (согласия одного государства на назначение определенного лица главой дипломатического представительства другого государства, – ред.) – может быть политическим сигналом; может быть сигналом о неприемлемости кандидатуры! Принимающее государство не обязано никому ничего объяснять", – написал Бондар.

Ранее в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что Украина затягивает согласование кандидатуры нового венгерского посла. Об этом газета Magyar Midok сообщила со со ссылкой на пресс-секретаря МИД Венгрии Тамаша Менцера.

Чиновник заявил, что Киев проявляет "недружественный жест" тем, что в течение многих месяцев не может согласовать кандидатуру нового посла в Украине. В качестве вероятного главы дипмиссии Будапешт предлагает одного из самых высоких по рангу венгерских дипломатов Иштвана Ийдярто. Для назначения Украина должна согласовать его кандидатуру – выдать агреман.

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Накануне, 4 октября стало известно, что послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г.Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.

В ответ Венгрия заявила о высылке посла Украины.

Напомним, 19 сентября в сети появилось видео, где якобы зафиксирован процесс выдачи венгерских паспортов украинцам. Люди, в частности, произносят клятву и получают инструкции от венгерских дипломатов: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что потребует у своего венгерского коллеги объяснений. И если окажется, что дипломаты действительно раздавали паспорта Венгрии, консула этой страны в Берегово отошлют на родину.

Возможную высылку венгерского консула министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал недружественным шагом. И пригрозил, что его страна может "затормозить интеграцию Украины в ЕС".

24 сентября в Будапеште пообещали, что если Киев решится выслать венгерского консула, Венгрия ответит на это аналогичными мерами и вышлет украинского дипломата.

28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.