Расследователи из Bellingcat заявили, что 9 октября в британском парламенте назовут настоящее имя "Петрова" - второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

Согласно анонсу, заседание состоится 9 октября в одном из комитетов Палаты общин Великобритании. Оно состоится при участии депутата, члена комитета по иностранным делам Роберта Сили.

В комментарии изданию The Mirror, Сили отметил, что информация из анонса является достоверной и основной целью встречи станет предоставление "контекста" в отношении действий российских спецслужб.

"Я не собираюсь рассказывать никакие подробности, я боюсь сейчас, но, надеюсь, это действительно будет стоить того, чтобы пойти туда", - отметил Сили.

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".