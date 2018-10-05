Главу Госрезерва Мосийчука отпустили под личное обязательство: его заставили сдать загранпаспорт, но электронный браслет решили не надевать

Голосеевский районный суд Киева избрал подозреваемому в служебной халатности председателю Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорт для выезда за границу.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег".

"В определении указано: удовлетворить ходатайство частично. То есть, все обязанности, которые прокурор просил применить, суд учел. Не обязал только носить электронный браслет", – сказала Максимец.

Во время заседания восемь депутатов Верховной Рады заявили, что готовы взять Мосийчука на поруки.

Суд избрал ему личное обязательство, несмотря на то, что прокуратура просила избрать чиновнику в качестве меры пресечения домашний арест и ношение электронного браслета.

Суд возложил на Мосийчука обязанности прибывать к следователю по требованию, сообщать об изменении места проживания, сдать документы, дающие разрешение на выезд из страны и избегать контакта со свидетелями по этому делу. В случае невыполнения этих обязательств суд может принять более строгий меру пресечения.

Срок действия постановления – до 3 декабря 2018 года.

"В течение 5 дней со дня получения полного текста решения прокуратура определится относительно его возможного обжалования", – отметила Максимец.

Напомним, накануне, 4 октября прокуратура провела обыски у руководителя Госрезерва Мосийчука.

По данным следствия, Мосийчук в 2017 году переместил зерно из Харьковской в Черкасскую облсать якобы в связи с опасностью потери из-за близости АТО. В прокуратуре считают, что действие было необосновано и принесло государству убытки на сумму более чем 6 млн гривен.