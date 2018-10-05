Суд продлил арест экс-регионала Ефремова до 3 декабря, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГПУ в Фейсбук.

"В ходе судебного заседания принято решение о продлении срока содержания под стражей указанного лица до 03.12.2018 включительно", - говорится всообщении.

Следующее судебное заседание по делу Ефремова состоится 16 октября в 13.30, запланирован допрос свидетелей стороны обвинения.

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Напомним, Александр Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Уголовного кодекса Украины.

Экс-регионал обвиняется в организации захвата здания Луганской ОГА весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления СБУ в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

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23 июля ГПУ начала заочное расследование в отношении соратников Ефремова - экс-нардепа С. Горохова и бывших председателя Луганского областного совета В. Голенко, его первого заместителя Е. Харина, Луганского городского головы С. Кравченко и его первого заместителя М. Пилавова.