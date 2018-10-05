Синод Болгарской церкви отверг идею РПЦ провести Всеправославный собор по автокефалии украинской церкви

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает блогер Илья Бей, опубликовавший перевод решения Синода

Решение Св. Синода от 04.10.2018 г..

На очередном заседании Св. Синод БПЦ-БП рассмотрел письмо вх. № 599 от 03.10.18 г. Московского и всея Руси патриарха Кирилла, в котором тот сообщает о тревожных событиях, связанных с церковной жизнью канонической епархии УПЦ МП.

После заслушивания предложения Пловдивского митрополита Николая и после проведения голосования Св. Синод решил передать письмо Московского и всея Руси патриарха Кирилла на рассмотрение специально созданной комиссии по вопросу, связанному с церковным расколом на территории Украины при Св. Синоде БПЦ-БП.

ЗА" это предложение проголосовали: Болгарский Патриарх Неофит, Сливенский Йоаникий, Великотырновской Григорий, Пловдивский Николай, Доростольский Амвросий, Западно и Среднеевропейское Антоний, Неврокопский Серафим, Русенский Наум, Старозагорский Киприан и Врачанский Григорий.

"ПРОТИВ" этого решения голосовали: Ловчанский Гавриил, Варненский и Великопреславский Иоанн Видинский Даниил.

Также читайте: Цель Кремля - создать управляемый хаос и принудить Украину к переговорам, - СБУ о планах РФ противостоять автокефалии

В связи с упомянутым письмом Св. Синод заслушал устное предложение Ловчанского митрополита Гавриила, который внес проект решения Св. Синода, а именно: "По вопросу предоставления автокефалии УПЦ Св. Синод БПЦ-БП считает, что следует созвать Всеправославный собор, который решит этот вопрос". "ЗА" это решение митрополита Гавриила голосовали: Ловчанский Гавриил, Варненский и Великопреславский Иоанн Видинский Даниил.

"ПРОТИВ" голосовали: Болгарский Патриарх Неофит, Сливенский Йоаникий, Великотырновской Григорий, Пловдивский Николай, Доростольский Амвросий, Западно и Среднеевропейское Антоний, Русенский Наум, Старозагорская Киприан.

Особое мнение по этому вопросу высказали: Неврокопский Серафим и Врачанский Григорий.

После проведения голосования Св. Синод не принял предложенный митрополитом Гавриилом проект решения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не может смириться с правом украинцев на собственную Церковь, - Цеголко о судебном иске против Порошенко за обращение к Варфоломею за томосом

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

В июле Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил намерение даровать украинской церкви автокефалию.

7 сентября стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей назначил экзархов для предоставления автокефалии Украинской церкви.