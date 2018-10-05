Беларусь не может положиться на Россию, если что-то случится, - Лукашенко поручил создать новое вооружение для армии РБ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "БелТА".

"Сейчас мы видим, что происходит недалеко от нас, что происходит в Сирии. Изучая ситуацию, мы уже абсолютно понимаем, какая будет, не дай бог, война, как мы должны защищаться, какая численность наших Вооруженных Сил должна быть. Все определено от жизни", - сказал Лукашенко.

В частности, глава государства указал на необходимость создания именно отечественного вооружения в Белоруссии.

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"Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100 процентов положиться", - добавил он.

Он подчеркнул, что в связи с этим страна должна иметь свое собственное вооружение и стремиться к его модернизации.

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