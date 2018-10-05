"Евробляхеров" проверят: Литва открыла для Украины доступ к своей базе автомобильных номеров

Украинские пограничники получили от литовских коллег доступ к базе данных, с помощью которой сократят ввоз в страну автомобилей на еврономерах. Об этом сообщил председатель Госпогранслужбы Петро Цигикал, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Finance.ua.

"Сегодня нам подарили пакет, благодаря которому можно заходить в европейские базы данных… Вы знаете, у нас сегодня очень много евроблях на территории страны. Как правило, они или литовские, или польские", – отметил председатель Госпогранслужбы.

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По словам Цигикала, на сегодня Украина сотрудничает с Литвой в вопросе, касающемся автомобилей, которые были вывезены из Литвы и считаются там несуществующими или уничтоженными, а в Украине появляются на литовских номерах.

"Поэтому мы сейчас получаем от них информацию, будем делать небольшие проверки, смотреть, законно ли используются эти транспортные средства при пересечении границы, или нет… Это уменьшит количество незаконно ввезенных в Украину автомобилей. Есть авто, которые заезжают на соответствующих номерах на законных основаниях, а есть автомобили, которые были похищены, но не находятся в общей базе данных у нас, то есть, мы не видим, похищены они или нет. А Литва нам сейчас предоставляет базу, которая позволит выявлять эти похищенные автомобили, ввезенные к нам незаконно", – сказал он.ё

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С польскими коллегами также ведется сотрудничество в этом направлении, отметил Цигикал.

"Те автомобили, которые уже внесены в базу данных Интерпола – там также похищенные, и они ее пополняют периодически – мы с ними обнаруживаем. У нас выявлено 500 автомобилей. Учитывая, что у нас 157 пунктов пропуска с заведением в базу Интерпола. Когда заезжают перебитые номера, замена кузова, это все проявляется. Поляки нам предоставляют такую ​​информацию, мы периодически ею обмениваемся", – отметил председатель ГПСУ.

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По словам Цигикала, после обнаружениях таких машин их передают Национальной полиции.