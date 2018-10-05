Подконтрольные "Газпрому" нидерландские компании частично передали свои акции третьим лицам во избежание их ареста, - "Нафтогаз"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАК "Натогаз" в ответе на запрос УНН.

"Факт вывода активов не зафиксирован. Однако, компании, подконтрольные "Газпрому" в Нидерландах, частично передали свои акции третьим лицам во избежание их ареста", – рассказали в "Нафтогазе".

В НАК подчеркнули, что начали процесс принудительного взыскания $2,6 млрд в трех юрисдикциях – в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании. В последних двух странах на имущество подконтрольных российской компании юридических лиц наложен арест. "Газпром" оспаривает соответствующие решения судов. В "Нафтогазе" ожидают, что их отмены российской компании добиться не удастся.

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

6 июня НАК "Нафтогаз Украины" подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром". "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года, предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов.