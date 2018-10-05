Угроза смерти до сих пор абсолютно реальна, - сестра Сенцова о состоянии режиссера

Даже после прекращения голодовки остается угроза смерти украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова. Об этом в эфире "Громадського" сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан, сообщает Цензор.НЕТ.

Она подтвердила, что состояние здоровья Сенцова очень плохое. Именно в связи с этим политзаключенного планировали кормить принудительно, что и стало причиной его отказа от голодовки.

"Олег в письме написал, что не знает, выберется ли он из этого состояния. На самом деле угроза смерти – она абсолютно реальна и она остается даже сейчас, даже завтра, когда он будет отказываться от голодовки", — сказала Каплан.

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Она также добавила, что впереди еще рассмотрение дела Сенцова в Европейском суде по правам человека.

"Все зависит исключительно от политиков, как и раньше. Но пока у нас никакого просвета в этом вопросе нет. И останется ли живым Олег, это действительно пока под вопросом. Помочь Олегу можно только одним способом – вытащить его. И сделать это могут только политики. Жизнь Олега исключительно в их руках и в руках тех врачей, о которых мы ничего не знаем", — подчеркнула сестра политзаключенного.

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Каплан утверждает, что прекращать акции в поддержку Сенцова не нужно, потому что это является хорошим способом давления на политиков.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

5 октября адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы Сенцова, сообщил, что его подзащитный завтра прекратит голодовку.