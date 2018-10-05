Морского пехотница Волостнова могут депортировать в РФ из-за просроченного российского паспорта. Воин обратился к Порошенко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете ТСН.

"Чтобы Тимофея не выдали России, он сам должен поехать и сделать в РФ паспорт. В такой абсурд трудно поверить, но такие украинские законы, и миграционная служба в Бердянске разводит руками. "Воюет против той стороны, на нашей стороне - и мы его просим по действующему законодательству эти два документа: действующий паспорт и справку, что не судим и не под следствием", - рассказал начальник отдела ГМС в Бердянске Евгений Василенко.

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Мама юноши переехала в Украину в 2008 году, сам Тимофей закончил школу в Бердянске и ушел добровольцем на фронт, а затем в ВСУ. Парень готов воевать за независимость Украины и дальше, но только чтобы его не выдали России. "Я готов, главное - чтобы меня сделали легальным. Статус у меня нет. Все равно я незаконно добровольцем в рядах ВСУ", - говорит Волостнов.

Побратимы морпеха шокированы, потому что Тимофей прошел отбор и попал в элитное подразделение. Два года войны, смертей собратьев - неужели это все бесполезно? "Он мою спину прикрывал каждый день. Единственный, кому я доверял - мы с первого дня вместе. Что его там ждет", - говорит боец ​​с позывным "Белый".

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Пока тянется судебная волокита, бойца отозвали с передовой, где каждый человек на вес золота. Позиция Тимофея - это станковый противотанковый гранатомет.

"Вот на уровне межгосударственном получается, что нас люди воюют за нашу идею, за наше государство, поверили в наши идеи, поверили в наши правые дела, а мы не ценим их, не боремся за них", - говорит военнослужащий "Вуйко".

В Минобороны кивают на депутатов - те давно уже должны были принять закон о легализации добровольцев, но дошли только до первого чтения. Для Тимофея же время - основной враг. Кремлю еще один украинский патриот, как подарок, поэтому Тимофей лично просит президента о помощи. "Господин Президент, у меня проблема с документами, как гражданина России. У меня есть военный билет, является участие в АТО, у меня есть медаль от Вас за участие в АТО, но сейчас меня ждет выдворение из страны. Вы можете на это повлиять и я хочу просить о помощи ", - говорит парень, который защищает Украину.

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