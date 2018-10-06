Деятельность российских дипломатов в Украине больше присуща спецслужбам, - Климкин

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала "UA Харьков", отвечая на вопрос относительно требования представителей харьковского евромайдана и националистических организаций закрыть российское консульство в Харькове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Климкин отметил, что российские дипломаты в Украине "занимаются деятельностью, которая присуща деятельности спецслужб".

"Но вопрос заключается в следующем: во-первых, у нас нет дипломатических отношений с Россией по содержанию. В нас нет послов, у нас дипломаты не занимаются какой-то политической или иной деятельностью. Наши дипломаты - они просто помогают украинцам, в том числе политическим узникам", - заявил Климкин.

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По его словам, консульское присутствие в РФ важно, поскольку украинские дипломаты помогают политзаключенным, другим украинцам, и даже во время войны в России постоянно находятся почти 3 миллиона украинцев. Климкин подчеркнул, что, если Украина закроет российские консульства, то РФ закроет украинские. По его словам, это приведет к тому, что украинские дипломаты будут лишены возможности оказывать помощь украинским гражданам в России.

В то же время министр сказал, что украинские органы власти имеют возможность контролировать деятельность российских дипломатов на территории Украины, хотя эту деятельность дипломат назвал "преступной".

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"То, что мы сейчас способны контролировать эту преступную деятельность, опять-таки российских "дипломатов", - это 100%. Они находятся под пристальным контролем, и не могут делать то, что они делали в прежние времена", - подчеркнул Климкин и уточнил, что речь идет о периоде до 2014 года.